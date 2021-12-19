Alibaba намерена внедрить энергосберегающие технологии для нейтрализации углеродного следа

Ханчжоу, 19 декабря. Представители китайской корпорации Alibaba во время встречи с инвесторами объявили, что намерены достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Крупнейшая компания, работающая в сфере интернет-коммерции, собирается снизить на 50% интенсивность выбросов на всех участках поставок. Она также будет побуждать продавцов на своей площадке принимать экологичные решения, чтобы сократить выбросы парниковых газов на 1,5 гигатонны к 2035 году.

Alibaba планирует перейти на электронные этикетки и сократить количество упаковки с помощью оптимизации размера ящиков, а также стимулировать клиентов чаще перерабатывать пластиковых пакетов. Такие действия позволят достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Президент России Владимир Путин ранее назвал достижение страной углеродной нейтральности к 2060 году абсолютно реалистичным планом.