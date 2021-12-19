Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 18:22
18:22
Весь мир
Ливийские силовики арестовали членов группировки торговцев людьми
18:21
Спорт
Сборная Финляндии в овертайме победила России и выиграла Кубок Первого канала
18:20
Экономика
Абрамович приобрел частный самолет за 350 млн долларов
18:14
Происшествия
Проводка вспыхнула в ледовом городке в Челябинской области
18:11
Происшествия
Маршрутный автобус занесло в сугроб на обочине дороги в Санкт-Петербурге
18:11
Армия
The Sun: российская ракета «Сармат» способна за несколько секунд уничтожить Великобританию
18:10
Политика
Вучич заявил о наступлении «полного хаоса» в энергетической сфере Европы
18:06
Армия
Военнослужащие-спасатели ЦВО направились в зоны приземления «Союза» с туристами
18:06
Весь мир
Переворот в Триполи и перенос выборов — что произошло в Ливии с 13 по 19 декабря
18:05
Политика
Немецкий депутат Рот назвал «Северный поток — 2» головной болью для Евросоюза
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Alibaba намерена внедрить энергосберегающие технологии для нейтрализации углеродного следа

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 17:58
Экономика
Alibaba намерена внедрить энергосберегающие технологии для нейтрализации углеродного следа
alibaba.com

Ханчжоу, 19 декабря. Представители китайской корпорации Alibaba во время встречи с инвесторами объявили, что намерены достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Крупнейшая компания, работающая в сфере интернет-коммерции, собирается снизить на 50% интенсивность выбросов на всех участках поставок. Она также будет побуждать продавцов на своей площадке принимать экологичные решения, чтобы сократить выбросы парниковых газов на 1,5 гигатонны к 2035 году.

Alibaba планирует перейти на электронные этикетки и сократить количество упаковки с помощью оптимизации размера ящиков, а также стимулировать клиентов чаще перерабатывать пластиковых пакетов. Такие действия позволят достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Президент России Владимир Путин ранее назвал достижение страной углеродной нейтральности к 2060 году абсолютно реалистичным планом.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Alibaba намерена внедрить энергосберегающие технологии для нейтрализации углеродного следа
китай экология alibaba углеродный след углеродная нейтральность декарбонизация
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать