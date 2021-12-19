Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 18:22
18:21
Спорт
Сборная Финляндии в овертайме победила России и выиграла Кубок Первого канала
18:20
Экономика
Абрамович приобрел частный самолет за 350 млн долларов
18:14
Происшествия
Проводка вспыхнула в ледовом городке в Челябинской области
18:11
Происшествия
Маршрутный автобус занесло в сугроб на обочине дороги в Санкт-Петербурге
18:11
Армия
The Sun: российская ракета «Сармат» способна за несколько секунд уничтожить Великобританию
18:10
Политика
Вучич заявил о наступлении «полного хаоса» в энергетической сфере Европы
18:06
Армия
Военнослужащие-спасатели ЦВО направились в зоны приземления «Союза» с туристами
18:06
Весь мир
Переворот в Триполи и перенос выборов — что произошло в Ливии с 13 по 19 декабря
18:05
Политика
Немецкий депутат Рот назвал «Северный поток — 2» головной болью для Евросоюза
18:00
Общество
«Лучший подарок»: петербуржцы попросили на Новый год очищенный от снега город
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Член бундестага Рот прокомментировал предложения России к НАТО о безопасности

Политика
Член бундестага Рот прокомментировал предложения России к НАТО о безопасности
pixabay.com  /  Miodrag Asenov

Берлин, 19 декабря. Предложения России в адрес НАТО по гарантиям безопасности являются неприемлемыми. Так считает председатель комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот.

Он для начала подчеркнул, что рад готовности сторон обсуждать какие-либо вопросы. Однако, по мнению политика, сфера влияния России не распространяется на Восточную Европу.

«Но это предложение, конечно, неприемлемо. Так не пойдет», — сказал Рот, выступая на радиостанции Deutschlandfunk.

Политик заявил, что жители других стран, включая Украину, имеют право вступить в НАТО. Он призвал Европу придерживаться единой позиции по якобы наращиванию сил России рядом с украинской границей.

Россия ранее направила США предложения о гарантиях безопасности, которые предполагают отказ НАТО от расширения на восток. По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, Североатлантический альянс не сможет от них отмахнуться.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Член бундестага Рот прокомментировал предложения России к НАТО о безопасности
нато германия рот
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать