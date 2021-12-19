Член бундестага Рот прокомментировал предложения России к НАТО о безопасности

Берлин, 19 декабря. Предложения России в адрес НАТО по гарантиям безопасности являются неприемлемыми. Так считает председатель комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот.

Он для начала подчеркнул, что рад готовности сторон обсуждать какие-либо вопросы. Однако, по мнению политика, сфера влияния России не распространяется на Восточную Европу.

«Но это предложение, конечно, неприемлемо. Так не пойдет», — сказал Рот, выступая на радиостанции Deutschlandfunk.

Политик заявил, что жители других стран, включая Украину, имеют право вступить в НАТО. Он призвал Европу придерживаться единой позиции по якобы наращиванию сил России рядом с украинской границей.

Россия ранее направила США предложения о гарантиях безопасности, которые предполагают отказ НАТО от расширения на восток. По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, Североатлантический альянс не сможет от них отмахнуться.