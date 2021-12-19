Момент истины: Россия предложила США и НАТО трудный выбор

Публичная демонстрация Россией своих предложений по разрядке международной напряженности стала вынужденной мерой на фоне увеличивающегося роста военно-политического агрессивного давления со стороны США и НАТО, достигшего исторического максимума. Никогда прежде с таким отчаянием и безрассудством Вашингтон и Брюссель не учиняли подобные атаки.

В международной дипломатии традиционно не принято предавать огласке кухню переговорных процессов, а также публично оглашать оговариваемые предложения и используемые позиции до принятия каких-либо решений. Однако попытки Запада подавить российский суверенитет зашли слишком далеко, и в настоящее время политики Вашингтона и Брюсселя уже в открытую перешли к угрозам не только экономического, но и военного характера.

Объяснимым поводом для агрессивной риторики в адрес Российской Федерации западная коалиция избрала послемайданную Украину, а точнее вооруженный конфликт на юго-западе страны. Его результатом стало появление двух самопровозглашенных республик, не пожелавших присоединиться к Майдану, а также проведение всенародного референдума в Крыму, на котором жители полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ.

Новостное агентство «Харьков». / Сергей Захарченко

Вот это-то волеизъявление людей и разрушило планы Запада, согласно которым Украиной (и Белоруссией) должен был завершиться процесс окружения России. Затем Запад спокойно приступил бы к планомерному разрушению страны «изнутри». Целью этого была ликвидация Российской Федерации как единого государства и развал страны на множество удельных княжеств.

Осознав невозможность дальнейших действий в прежнем формате, Запад перешел на «грубую силу», нарушив множество международных законов и обязательств. Необоснованные экономические санкции, демонстрация военной силы, новые оборонные альянсы, односторонний отказ от договоров по стратегической стабильности — все это стало обыденностью в действиях Вашингтона и Брюсселя по отношению к России.

Своими действиями Запад фактически обесценил значение Организации Объединенных Наций (ООН), которая была создана после самой кровопролитной войны в истории человечества и была призвана не допустить повторения всеобъемлющей военной катастрофы. Все, что за многие годы было наработано международным сообществом для укрепления мира на земле, за несколько последних лет попрано и предается забвению. При этом подстрекателем к очередной мировой катастрофе является только Вашингтон со своими европейскими союзниками.

Сейчас США и их союзники целенаправленно демонизируют Россию, представляя страну исключительно в качестве агрессора, но они старательно избегают называть причины, которые побудили Москву укреплять собственные вооруженные силы. А поводом для этого стало неуклонное продвижение НАТО на восток, принятие в состав альянса новых членов из числа бывших союзных республик и размещение на их территории баз, что создавало явную и очевидную военную угрозу мирному существованию с РФ.

facebook.com / Міністерство оборони України

Кроме того, в нормативных документах Брюссель четко обозначает Россию как своего главного врага. Хотя Москва, если смотреть объективно, никому не угрожала, и занимала исключительно оборонительную позицию. Однако США и НАТО пересекли последний рубеж — сотворили Майдан на Украине и ввергли страну в хаос с целью использования его для окончательного окружения РФ.

Украина как предлог

Предлогом для очередного наступления на Россию стали Минские соглашения — договор, который был призван урегулировать отношения между Киевом, Донецком и Луганском. Наблюдающими сторонами процесса стали Россия, Германия и Франция. Подписание договора было одобрено мировым сообществом, а Совет Безопасности ООН даже выпустил резолюцию в его поддержку.

Однако в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что выполнение Киевом соглашений, гарантирующих региону мир, невозможно. При этом он отметил, что Минский процесс сам по себе очень выгоден, так как позволяет сохранять антироссийские санкции, налагаемые Западом.

Киев пошел на грубейшие нарушения договоренностей, позволив себе вернуть на линию разграничения сторон тяжелое вооружение, задействовать беспилотные ударные аппараты «Байрактар», беспричинно обстреливать мирные села и города Донецкой и Луганской республик.

Global Look Press / Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency

Кроме того, Украина, следуя «курсом на вступление в НАТО», приютила на своей территории подразделения специального назначения США, позволила разведывательной авиации альянса использовать воздушное пространство страны для ведения разведки российской территории. Более того, имели место случаи провокаций на морской границе с РФ. От Киева даже прозвучали приглашения разместить на своей территории воинские контингенты Североатлантического Альянса.

С сентября 2021 года стала раскручиваться тем «предстоящей агрессии» со стороны России на Украину. Причем вначале об этом заговорили западные СМИ и политики, а должностные лица в Киеве были крайне удивлены. Даже руководители Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько дней опровергали концентрацию российских войск у границ своей страны. И это при условии, что информационные вбросы об этом активно тиражировали западные издания. Затем риторика Киева резко изменилась — там стали вторить Вашингтону, раздувая миф об агрессивных намерениях соседнего государства.

Дипломатическая работа

Видя полное игнорирование диалога по снижению напряженности, российский МИД пошел на беспрецедентные меры — опубликовал свою переписку с западными странами, демонстрируя мировой общественности, что мирные инициативы Москвы оставались вообще без рассмотрения. Париж и Берлин, ставшие в 2015 году «поручителями» по минским соглашениям, самоустранились от Минского процесса. Президенту России Владимиру Путину пришлось разъяснять главам некоторых европейских государств, а также президенту США Джо Байдену, суть политики Киева, застопорившего Минский процесс, но обвиняющего в этом Москву, не являющуюся стороной договора.

Но даже такой подход не возымел действия. Запад упорно твердил об агрессии, повышая накал своей воинственной риторики. И вот наступил момент, когда средства привычной дипломатии себя исчерпали.

Федеральное агентство новостей /

Российский ультиматум как назревшая необходимость

Резюмируя сложившуюся ситуацию, МИД России сделал заявление, в котором изложены все основные точки неприятия сложившейся обстановки.

«Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию в Донбассе», — сказано в заявлении.

Российское внешнеполитическое ведомство четко очертило круг вопросов, которые более всего тревожат Москву и показывают основные направления усилий Запада по эскалации напряжения вокруг России. В министерстве не исключают, что эти действия могут привести к большой войне.

«Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — заявили в МИД.

❗️???????? Заявление МИД России о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности

⤵https://t.co/9jmcwSzQBP pic.twitter.com/BfKRrmPzS2 — Russie en France (@AmbRusFrance) December 13, 2021

Отношения России и НАТО дошли до опасной черты, что и послужило поводом к появлению предложений Москвы о гарантиях безопасности, которые также необходимы для вступления в нормальный диалог.

15 декабря 2021 года Россия передала Соединенным Штатам соответствующий проект договора, включающий требования, выполнение которых должно привести к разрядке в отношениях между двумя державами. Также американской стороне был передан вариант соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и стран-членов НАТО. Впервые в практике международных отношений тексты проектов были представлены на всеобщее обозрение, что продемонстрировало мировому сообществу позицию Москвы и исключило возможность адресатов игнорировать ответ.

Слишком уж серьезные вопросы подняты в договоре с США и соглашении с Североатлантическим альянсом, причем настолько серьезные, что ряд специалистов называют их скорее ультимативными. Как выразился заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, публичность передачи этих документов «не позволит НАТО заболтать российские предложения о гарантиях безопасности».

Жесткая позиция России

Ультимативная позиция Москвы родилась не на пустом месте: западные партнеры длительные годы последовательно и неотвратимо добивались этого момента. Можно было долго безнаказанно пинать спящего зверя, но вот, наконец, российский медведь проснулся. И вдруг привычные «установленные правила» изменились: он потребовал, чтобы его услышали.

«В отношениях РФ и НАТО наступил "момент истины". Предложения Москвы нацелены на то, чтобы отойти от опасной черты. Россия будет последовательно добиваться построения европейской безопасности по принципам, сформулированным Москвой», — заявил Грушко.

Грушко: РФ перейдет в режим создания контругроз при отказе НАТО от укрепления безопасности https://t.co/uDOqdlnL7v pic.twitter.com/J241DnOpJj — Георгий (@pravda60) December 18, 2021

Как ранее сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, длительная «вседозволенность НАТО в отношении России рано или поздно приведет к тому, что Москва начнет действовать в таком же ключе».

В проекте договора российская сторона предложила США следующее:

исключить расширение НАТО и вступление в альянс стран бывшего СССР, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими государствами;

не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

не развертывать ядерное оружие вне национальных территорий, вернуть уже развернутое, а также ликвидировать используемую для этого инфраструктуру вне своих границ;

не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия, не привлекать к этому специалистов из других, неядерных, стран;

не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, кроме случаев, согласованных Россией и членами НАТО;

подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга в качестве противников;

закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы.

По сути, это предложение, которое обнуляет все то, что сделали США и НАТО после распада СССР, ведь расширение Альянса в постсоветскую эпоху нанесло сокрушительный удар по российским интересам. Почему предложение адресовано именно Соединенным Штатам? А потому, что только Вашингтон является стороной, определяющей решения всех членов западного военного блока, как бы то не пытались отрицать его участники.

Надо ли говорить, что прозвучало это предложение как гром среди ясного неба. После длительной спячки русский медведь выбрался из берлоги и готов навести в своем лесу былой порядок.

Пока Белый дом молчит, а реагировать ему обязательно придется, за дело взялись западные СМИ. По мнению издания Bloomberg, которое ссылается на представителя президентской администрации, часть предложений в обнародованном проекте могут быть полезными для Вашингтона, другие же — абсолютно неприемлемы. Издание пишет, что Вашингтон может ответить Москве в течение недели.Александр Грушко сообщил, что если США и НАТО не примут российские предложения о безопасности, то РФ, защищая себя, «перейдет в режим создания контругроз». Какие меры имел в виду замглавы МИД, покажет время.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что впечатление, которое осталось от прочтения, якобы «адских» санкций привело только к «еще больше испорченным глазам от этого чтения, не более того»:https://t.co/ZmIMicWRXI pic.twitter.com/n74VgtzGfS — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 18, 2021

Распутье

Места и времени для какого-то маневра у США осталось совсем мало. Это понимают и в Москве, и в самом Вашингтоне. Причем Соединенные Штаты осознают, что когда-то Россия должна была ответить на их агрессивные действия, поэтому делали все, чтобы она не могла укрепиться настолько, чтобы ответить на это. Чтобы спящий медведь никогда не просыпался. Но он набрался сил и теперь рыкнул на весь лес, в котором, пока они спал, воцарился полнейший бардак. Медведь потребовал порядка от обитателей леса, и теперь им нужно что-то ответить.

Специалисты, осознающие значение фразы Грушко о контругрозах и знакомые с состоянием российской армии, уверены, что Москва не блефует. Вероятно, это понимают и в Вашингтоне. И теперь Белому дому предстоит сделать выбор. Пожалуй, самый трудный за 30 лет, прошедшие после распада Советского Союза.

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