Политолог Наумов назвал заявление главы минобороны Украины Резникова пиаром и болтовней

Запад никогда не станет воевать за Украину, поскольку здравая часть американской элиты конфликта с Россией не хочет. Так в беседе с корреспондентом ФАН политолог, замглавы петербургского регионального отделения партии «Россия без коррупции» Сергей Наумов прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев хочет, чтобы его западные партнеры предоставили стране не только оборонительное, но и наступательное вооружение для защиты от Москвы.

«Это бравада. Украинской власти нужно показывать эффективную работу, она сегодня не оправдывает ожидание людей, рейтинги падают, поэтому нужно переключить внимание украинцев на воображаемого внешнего врага. Никакое вооружение — ни наступательное, ни оборонительное — не нужно, все это пиар и болтовня», — отметил политолог.

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По его мнению, в случае конфликта российские войска через два дня будут в Киеве, а Запад за Украину воевать не станет. Здравая часть американской элиты конфликта с РФ не хочет, хотя есть и те, кто подталкивает Украину к вооруженному конфликту.

«Сегодня мы видим диалог США и России. Да, есть огромное количество проблем, но все же диалог есть, и это крайне важно. А всерьез воспринимать заявление сегодняшних украинских министров я бы не стал — это всего лишь способ обратить на себя внимание. Все понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, а провокации на границе Украина устраивает по указке наших заокеанских партнеров», — отметил собеседник ФАН.

Сергей Наумов подчеркнул, что с нынешними властями Украины никто не ведет переговоры, поскольку там не с кем общаться. Переговорный процесс проходит между США и Россией.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

«Никакие западные партнеры на поводу у Украины не пойдут. Украина для них — просто одна из точек давления на Россию. Что им на Западе скажут, то они и делают», — заключил политолог.

Ранее читатели американского издания Breitbart возмутились просьбой президента Украины Владимира Зеленского оказать США дополнительную помощь Киеву из-за «угрозы вторжения» России. Комментаторы высмеяли украинского лидера. Обсуждая его действия, они подняли темы Крыма и Донбасса.