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Экс-тренер сборной России Черчесов возглавит венгерский «Ференцварош»

Спорт
Экс-тренер сборной России Черчесов возглавит венгерский «Ференцварош»
cherchesov.com  /  СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ официальный сайт

Будапешт, 19 декабря. Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов займет пост наставника венгерского «Ференцвароша».

Станислав Черчесов сменит Петера Штегера на посту главного тренера «Ференцвароша». Об этом после матча чемпионата Венгрии с «Гонведом» рассказал президент будапештского клуба Чаба Мате, сообщает Twitter-аккаунт Hungarian National Team Xtra.

После 16 туров «Ференцварош» с 35 очками возглавляет турнирную таблице чемпионата Венгрии. Черчесов покинул пост тренера российской сборной в июле 2021 года. РФС разорвал контракт с 58-летнем специалистом, под руководством которого национальная команда неудачно выступила на континентальном первенстве.

Ранее агент форварда Артура Кабрала Паулу Питомбейра подтвердил, что «Зенит» заинтересован в переходе игрока. Бразильский нападающий выступает за швейцарский «Базель».

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футбол черчесов назначение чемпионат венгрии
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