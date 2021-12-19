Корректировка перечня значимых продуктов может защитить экономику от разгона инфляции

Москва, 19 декабря. Одной из мер сдерживания инфляции может стать расширение списка социально значимых товаров, которые облагаются льготной ставкой НДС. Таким мнением с ТАСС поделился руководитель проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Бахтияр Джафаров.

По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция достигла шестилетнего максимума в 8,4%. Согласно прогнозу Центробанка РФ, показатель по итогам текущего года будет находиться на уровне 7,4–7,9%.

«Для снижения продовольственной инфляции целесообразно рассмотреть вопрос расширения списка социально значимых продуктов, облагаемых льготной ставкой НДС. Среди возможных других действенных и оперативных мер остается отмена традиционных увеличений ставок акциза на бензин и дизельное топливо — на 4% с 1 января и тарифов на ЖКУ — на 2,9–6,5% в зависимости от региона», — считает Джафаров.

Правительством был принят целый ряд мер, однако, по словам экономиста, сдержать рост цен было сложно на фоне глобальной тенденции на рост котировок сырья, продовольствия, транспортировки, а также ослабления рубля и слабого урожая.

Многие аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен должен замедлиться во время предновогодних распродаж из-за решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.