Главные новости дня: 19 декабря

ФАН публикует дайджест событий 19 декабря.

Ребенок и взрослый погибли при пожаре в подмосковном СНТ «Дружба»

Тела ребенка и взрослого человека нашли в сгоревшем доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Дружба» в Подмосковье. Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб региона около полуночи 19 декабря. Во время трагедии в доме находились еще один взрослый и ребенок, которые сейчас находятся в больнице.

Уничтожение боевиков в Сирии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» попало на видео

Кадры ликвидации сирийских боевиков Силами специальных операций (ССО) России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» появились в Сети. Видеоролик опубликовал в своем Telegram-канале российский журналист Александр Рогаткин. На видео управлявший беспилотником боец ССО рассказал подробности операции, которая состоялась в апреле 2020 года.

Режиссер фильма «Мы из будущего» скончался от последствий коронавируса

Режиссер Андрей Малюков, снявший фильм «Мы из будущего», умер от последствий COVID-19. Об этом сообщила в соцсетях его двоюродная сестра — актриса Наталья Бондарчук. Кинодеятель скончался в возрасте 74 лет.

Учителя чеховской школы обратились в полицию после сочинения ученика о мечте стать киллером

Семиклассник из Чехова поведал в сочинении на тему «Твоя профессиональная карьера» о том, что хочет быть наемным убийцей. Встревоженные учителя обратились сначала к родителям школьника, а затем — к правоохранителям. В своей работе 13-летний мальчик подробно описал преступную схему. В повествовании он объяснил, как будет покупать оружие и гранаты, как менять внешность, чтобы не попасться полиции.

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Шесть детей погибло в результате падения с батута в Австралии

Трагедия произошла во время традиционного пикника, завершающего учебный год в начальной школе Девонпорта (штат Тасмания). Во время мероприятия надувной батут, на котором находились дети, подлетел на десятиметровую высоту из-за сильного ветра. Жертвами ЧП стало шесть человек. Всего пострадало девять детей.

ГИБДД вновь перенесла прием россиян в регистрационно-экзаменационных подразделениях

Министерство внутренних дел России сообщило, что 19 декабря не будет приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД. В ведомстве уточнили, что серверы залиты водой. Ранее в ГИБДД отложили на 19 декабря прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах в связи с техническим сбоем.

Похищенную после встречи с иностранцем в Камбодже россиянку нашли живой

Гражданка России пропала в Камбодже 12 декабря. Подруга пропавшей рассказала, что ее нашли живой. Сейчас россиянка находится дома. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах нашли пропавшую. В прошлое воскресенье Анастасия Ш. пошла на встречу с китайцем, с которым познакомилась в соцсети WeChat. После этого она перестала выходить на связь. По словам подруги, неизвестные стали требовать выкуп за Анастасию в размере 10 тыс. долларов.

Global Look Press / Daniel Kalker/dpa

Глава Минтруда подтвердил предоставление повышенных выплат для медиков в выходные

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что работающие в праздники медики будут получать выплаты в двойном объеме. Он сказал об этом в интервью на канале «Россия-1».

Школьники из Москвы завоевали три золота на международной олимпиаде по информатике

Московские школьники приняли участие в международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics и забрали с собой три золотые медали. Среди участников присутствовали 60 команд из 12 стран. От России было отправлено две группы, которые провели подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах.

Россиянка Резцова выиграла бронзу в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Анси

Российская биатлонистка Кристина Резцова стала третьей в женском масс-старте на этапе Кубка мира во Франции. Дочь трехкратной чемпионки мира по лыжным гонкам уступила победительнице 12,1 секунды. Соотечественница Резцовой Ульяна Нигматуллина финишировала седьмой. Остальные россиянки не попали в топ-10.