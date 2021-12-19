Дочь Веры Брежневой опубликовала редкое фото с отцом и сводным братом

Москва, 19 декабря. Младшая дочь экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой Сара Киперман показала редкий снимок со своим отцом — украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. В кадр попал и сводный брат 12-летней девочки.

Дочь певицы опубликовала фото с предпринимателем и своим младшим братом по отцу в Instagram Stories. На снимке девочка и Киперман с нежностью прижимаются друг к другу, при этом бизнесмен приобнимает сына одной рукой. Похоже, Сара Киперман сфотографировалась вместе с близкими людьми в зеркале на камеру смартфона.

Prt Scr instagram.com / @sswlvix

Девочка отметила на фото супругу своего отца — модель Алену Киперман (в девичестве Гайваненко). Кроме того, она разместила ссылку на страницу ювелирного бренда супруги бизнесмена. Судя по надписи «Coming soon», поклонников марки ждет какой-то сюрприз.

Напомним, Вера Брежнева вышла замуж за Михаила Кипермана в 2006 году, а их дочь родилась в декабре 2009 года. Певица сообщила о разводе с бизнесменом через шесть лет брака. После расставания с артисткой Киперман женился на модели, родившей от него двоих сыновей и дочь.

У исполнительницы хита «Любовь спасет мир» есть уже взрослая дочь Соня от Виталия Войченко. Сейчас Брежнева живет в браке с продюсером Константином Меладзе. Недавно знаменитость показала видео со своими дочерями от разных отцов.