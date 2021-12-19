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Огромный портрет Владимира Кехмана появился во МХАТе

Общество
Огромный портрет Владимира Кехмана появился во МХАТе
Prt Scr youtube.com  /  Михайловский театр

Москва, 19 декабря. Портрет генерального директора Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) Владимира Кехмана повесили в фойе учреждения культуры.

Снимок бывшего худрука театра Эдуарда Боякова Кехман собственными руками снял еще в ноябре. На этом месте появился его портрет, который по размеру отличается от других фотографий. Изображения знаменитых артистов МХАТа и других директоров намного меньше.

В Сети появился ролик с портретом Кехмана, который вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Одни предположили, что у гендиректора мания величия, другие разглядели в этом происки недоброжелателей.

Кехман возглавил МХАТ в конце октября. Вскоре после этого театр покинул худрук Бояков. Новый гендиректор учреждения неоднократно критиковал его работу, в том числе за постановку «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой.

Ранее Боякова обвинили в нанесении МХАТу многомиллионного ущерба. Кехман призвал экс-худрука отказаться от авторских отчислений и гонораров со стороны театра.

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