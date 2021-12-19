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Глава минобороны Литвы Анушаускас: Вильнюс готов отправить на Украину летальное оружие

Армия
Глава минобороны Литвы Анушаускас: Вильнюс готов отправить на Украину летальное оружие
Федеральное агентство новостей

Вильнюс, 19 декабря. Литва готова поддержать Украину всеми доступными средствами, включая передачу Киеву летального вооружения. Об этом заявил глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас.

Министр не уточнил, какое именно оружие Литва намерена передать Украине, отметив, что в этот процесс будут вовлечены несколько стран.

«Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине», — сказал Анушаускас.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны-члены НАТО. При этом Вооруженные силы Украины используют это оружие для наступательных действий в Донбассе.

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украина Киев литва летальное оружие
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