Журналист Корнилов: Версия о причастности СССР к убийству Джона Кеннеди не выдержала проверки

Сотрудники ЦРУ сразу не поверили в версию о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее стало известно, что на сайте национального архива США были опубликованы документы, касающиеся громкого убийства американского президента 22 ноября 1963 года. Среди них есть сведения о телефонном звонке, в ходе которого некто сообщил американским спецслужбам о возможной причастности СССР к этой трагедии.

«Я почитал эти документы. Там утверждается, что [убийство Кеннеди] финансировалось странами “железного занавеса”. Главное же доказательство заключается в том, что на следующий день после убийства в [советском] посольстве пили русскую водку. ЦРУ даже не стало всерьез реагировать на подобные звонки, потому что попытки найти хоть какого-то польского гражданина, хоть водителя, хоть уборщика в советском посольстве в Австралии не увенчались успехом, что логично», — сказал историк.

Владимир Корнилов также отметил, что в свое время в США действительно были попытки выявить хоть какой-то след Москвы в гибели главы Белого дома.

«Возможность причастности советских спецслужб обсуждалась с самого начала, после того, как была установлена личность Ли Харви Освальда. Конечно же, все американские СМИ печатали материалы о его пребывании в Минске», — пояснил собеседник ФАН.

wikipedia.org / Marina Oswald / Public Domain

В завершение он добавил, что, даже несмотря на все старания обвинить Советский Союз, Вашингтон в тот момент придерживался более высоких стандартов во внешней политике.

«Главное отличие того периода от нынешнего в том, что сразу санкции не вводились, дипломаты не высылались, формула Highly Likely не применялась на высшем государственном уровне. Мы видим, как мир изменился в сравнении даже с тем периодом холодной войны», — подытожил политолог.

Ранее Владимир Корнилов в беседе с ФАН указал на странную деталь в убийстве Джона Кеннеди. По мнению историка, Ли Харви Освальд не мог сделать нужный выстрел из того места, где находился в момент покушения.