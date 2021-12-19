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Американские сенаторы поссорились в Twitter из-за санкций против «Северного потока — 2»

Политика
Американские сенаторы поссорились в Twitter из-за санкций против «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 декабря. Сенаторы Соединенных Штатов поссорились в Twitter из-за голосования по вопросу введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Конгрессмен Эрик Сволвелл резко отреагировал на намерение республиканца Теда Круза затормозить утверждение номинаций американского президента Джо Байдена на посты в Госдепе.

«Это. Не. Демократия», — написал политик.

До этого Тед Круз представил проект по введению рестрикций из-за строительства «СП-2». По информации журналистов, голосование по этому вопросу состоится до 14 января 2022 года.

«Тед Круз в меньшинстве. Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?» — возмутился Сволвелл.

Американские сенаторы поссорились в Twitter из-за санкций против «Северного потока — 2»
Global Look Press / Chip Somodevilla - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Однако республиканец решил ответить своему оппоненту в неформальной манере.

«Тише, мальчик. Взрослые дяди работают», — ответил Круз.

В спор политиков вмешались и другие американские чиновники и общественные деятели. Некоторые из них считают, что Тед Круз саботирует интересы Соединенных Штатов. Участники дискуссии предположили, что у республиканца просто «нет друзей».

Посол России в США Анатолий Антонов ранее назвал недобросовестной конкуренцией угрозы в сторону «СП-2». По его словам, сооружение трубопровода было успешно завершено, несмотря на усилия по срыву проекта со стороны Вашингтона.

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