Африканская цитадель ИГ: как боевики превратили Мозамбик в оплот международного терроризма

Провинция Кабу-Делгаду на севере Мозамбика фактически полностью оказалась во власти ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Активизация радикалов и последующее расширение сферы влияния привели к регулярным облавам на конвои национальной армии.

Боевики насаждают местным жителям радикальный ислам и требуют от них безоговорочного подчинения новым порядкам. Тем, кто, по мнению экстремистов, не принимает условия, грозит смерть. Публичные казни и массовые убийства, а также уничтожение инфраструктуры страны стали обыденностью. Усилий правительственных войск оказалось недостаточно для подавления мировой угрозы, пришедшей из соседней Танзании.

О том, как Мозамбик стал южной цитаделью ИГ, насколько ухудшилась ситуация за последние несколько лет и почему армия не смогла ликвидировать радикальные формирования — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Опасное соседство

После череды разгромных поражений ИГ и потери подконтрольных территорий на Ближнем Востоке встал вопрос: где можно восстановить силы и возобновить преступную деятельность? Выбор пал на Мозамбик.

За несколько лет радикалы закрепились в африканском государстве и превратили его в оплот терроризма. Национальная армия, поддерживаемая иностранными войсками, не смогла дать отпор боевикам и пресечь расширение их зон влияния.

Оккупация Мозамбика началась с северной провинции Кабу-Делгаду. Произошло это по нескольким причинам. В первую очередь прибывшие из соседней Танзании радикалы обратили внимание на религиозный состав префектуры.

Федеральное агентство новостей /

Если в большей части страны мозамбикцы исповедуют христианство, то в Кабу-Делгаду доминирует мусульманство (около 58%. — Прим. ФАН). Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик объяснил, чем террористов привлек Черный континент:

«Изначально Мозамбик был вторым фронтом ИГ, потому что основной интерес для боевиков представляли Сирия и Ирак. Мы с вами наблюдали это в течение гражданской войны в САР и во время иракской кампании. Проблемы начались после, когда в 2017 году боевиков разгромила сирийская правительственная армия, ВКС РФ и союзники. Как мы понимаем, тогда террористы лишились контроля над всей территорией ближневосточной страны».

Эксперт рассказал, что многие члены запрещенной в России организации имеют африканские корни, что сделало материк идеальной целью для оккупации и дальнейшего восстановления сил. Также Комиссар Яррик уверен, что колониальная история Мозамбика сильно поспособствовала появлению и дальнейшей активизации на его территории радикальных ячеек:

«Те боевики, которые присоединились к ИГ из регионов Африки, а конкретно Ливии, Туниса, из Мозамбика в том числе, начали возвращаться домой и там уже организовывать местные ячейки. Результатом этого стала активнейшая экспансия ИГ в Африку как таковую, потому что, как выяснилось, огромное количество боевиков — выходцы с Черного континента. Там они наслушались пропаганды и дальше двинулись на материк, который их любезно принял. Тут нужно понимать, что Африка на протяжении долгого времени сильно исламизируется. Белая колониальная история в первую очередь связана с христианством, каким бы то ни было. В противовес белому, колониальному, христианскому, местные жители начинают интересоваться исламом, которая, как им кажется, наиболее агрессивная религия, способная им помочь выбить колониальных захватчиков. Другими словами, в радикализации Африки виноваты колониалисты, но вместо того, чтобы вести борьбу с Западом, жители начали в некоторых случаях уходить в радикальный экстремизм».

Также боевики воспользовались тем, что Мозамбик до сих пор пытается восстановиться после гражданской войны 1977–1992 годов. В процессе вербовки радикалы обещали молодежи победить бедность и безработицу. Для привлечения новых соратников террористы выбрали самые проблемные регионы, исторически обделенные вниманием правительства. Уже через несколько лет пропаганды многие жители перешли на сторону ИГ.

Федеральное агентство новостей /

Одной из первоначальных целей боевиков стало создание серой зоны между Танзанией и Мозамбиком. Именно на границе стран ИГ неформально установило законы шариата и разместило лагеря завербованных мозамбикцев.

Людей оградили от общения с родными и близкими, отказавшимися переходить на сторону радикалов. Позже в Кабу-Делгаду появились специально обученные проповедники. В подконтрольных группировке мечетях боевики раздавали людям деньги, всячески склоняя их ко вступлению в бандформирование.

Начало конца

Вплоть до 2017 года ИГ набиралось сил, после чего вновь заявило о себе миру. 5 октября в «подготовленной» провинции произошло несколько разбойных нападений на полицейские участки в городе Мосимбоа-да-Прая. В ходе столкновений пострадали около 20 человек. Уже через две недели боевики атаковали национальные войска в рыбацкой деревне Малуку.

После ряда террористических акций созданная боевиками ИГ радикальная секта «Ансар аль-Сунна» выдвинула правительству требование: убийства гражданского населения не прекратятся, пока власти Мозамбика не исправят законодательство страны под нормы шариата.

Федеральное агентство новостей /

Государственный аппарат два года отрицал какую-либо связь секты с ИГ, однако в июне 2019 радикальные исламисты взяли на себя ответственность за теракты, совершенные боевиками «Ансар аль-Сунна», подтвердив причастность к их деятельности.

Нападения на мирное население

Президент Мозамбика Филипе Ньюси отказался вести переговоры с радикалами. В результате страну захлестнула волна терактов, унесших сотни невинных жизней. Разозленные отказом правительства боевики ИГ ворвались в деревни Митумбате и Макуло 29 ноября 2017 года. Террористы обезглавили и сожгли двух человек, после чего разрушили христианскую церковь и 27 домов.

В начале 2018 года радикальные исламисты атаковали рынок и правительственное административное здание в городе Олумби. В ходе нападения погибли пятеро человек.

Террористы осознали, что национальная армия ничего не может им противопоставить, и приступили к настоящим зверствам. Десятки деревень оказались сожжены и разрушены, сотни мирных жителей стали жертвами боевиков.

«Проблемы реального толка начались наверное в 2020 году. Что тогда произошло? Конкретно в Мозамбике боевики ИГ захватили город Мосимбоа-да-Прая и значительные части провинции Кабу-Делгаду. В первую очередь те, которые непосредственно выходят к морю, к Мозамбикскому проливу. Какие проблемы это сулило? Во-первых, боевики устроили мощнейший террор в стране. Под удар попало христианское население, и в этих провинциях боевики пустились, что называется, вразнос. Там и традиционные для террористов казни массового характера, и грабежи, насилие, нападения на полицейские посты. Насколько я помню, с нескольких постов, убивая охрану, выносили стрелковое оружие, боеприпасы, деньги и все, что найдут. Слава богу, пока боевикам недоступно тяжелое вооружение, потому что, если оно у них появится, что-то тяжелее пикапа-технички, вот тогда ситуация значительно усложнится», — объяснил Комиссар Яррик.

Одним из самых жестоких инцидентов стало обезглавливание более чем 50 человек на стадионе в Кабу-Делгаду. Боевики превратили футбольное поле в место массовых казней.

Федеральное агентство новостей /

Особому террору подверглась деревня Мекула, жители которой регулярно становятся жертвами радикальных исламистов. Так, 8 декабря группа боевиков похитила последователей христианского вероисповедания, разграбила магазины и сожгла дома.

Несколько дней назад, 13 декабря, бандиты напали из засады на автобус, следовавший в Нампула. В ходе атаки никто не пострадал, но радикалам удалось повредить транспортное средство.

Мозамбик в огне

Согласно статистике обсерватории конфликтов Cabo Ligado, наблюдающей за ситуацией в Мозамбике, на текущий момент от рук ИГ погибли 1575 человек. Всего за последние четыре года боевики совершили 3541 нападение. И это только зарегистрированные случаи.

В действительности счет смертей еще в марте этого года превысил несколько тысяч. Сложно представить, сколько людей пострадало от действий террористов на самом деле.

Islamic State's spread beyond Syria & Iraq: #ISIS-affiliated attacks in #WestAfrica killed nearly 5,000 people in 2020. In #Mozambique, an estimated 1,500 people died in attacks conducted by the group’s local branch. https://t.co/NhueKihhv9 via @AlMonitor — Gina Lennox (@LennoxGina) December 18, 2021

«В 2020 году ИГ захватывает Мосимбоа-да-Прая. В 2021 году еле-еле, шатко, но валко силам Мозамбика, Танзании, Руанды, Ботсваны и еще нескольким объединившимся африканским государствам вокруг этой проблемы удалось выбить ИГ из города, из Мосимбоа-да-Прая, но его окрестности по-прежнему под террористами. Освобождение ключевого центра не дало правительству и армии реальной силы на местах. И давайте говорить честно, происходящее в стране свидетельствует о том, что ИГ, выбитое 4 года назад с Ближнего Востока, пытается вновь затолпиться на земле. Пытаются создать вот тот чаемый ими псевдохалифат, то есть квазигосударственное образование, построенное на исламском праве, шариате и повальном терроре», — уточнил собеседник международной редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

По мнению эксперта, основная проблема национальной армии заключается в том, что малочисленные банды гораздо мобильнее, маневреннее и могут одновременно охватывать достаточно большие территории. Используя опыт вооруженных столкновений в странах Ближнего Востока, террористы прячутся от правительственных войск и готовятся к следующей молниеносной атаке:

«По сути, Мозамбик — даже не просто южная цитадель, это сейчас ключевая точка ИГ во всей Африке. Мы понимаем, что боевики не могут создать государство как таковое, но квазигосударственные институты они собрать пытаются, и именно в Мозамбике им это удается. Именно поэтому Мозамбик наиболее опасная точка для возрождения ИГ как такового, после провала в Сирии и Ираке. Нужно понимать главную проблему: боевики ИГ в силу того, что имеют достаточный опыт городской и сельской герильи, имеют возможность, растворяясь в лесах, саванне, везде, где это возможно, проводить рейды и булавочные уколы в сторону армии. А военные не могут по факту их найти или каким-то образом зацепить и полностью искоренить. Просто потому, что боевики растворяются в пространстве, иногда нанося болезненные удары армии».

Также недавно появилось очередное доказательство качественной укомплектовки боевиков. Бойцы военной миссии Сообщества по вопросам развития юга Африки (SAMIM) в ходе атак на одну из баз радикалов обнаружили внушительный арсенал, состоящий из образцов вооружения множества стран. Так, солдаты конфисковали из тайника ИГ немецкие батальные винтовки G3A4, югославские револьверы, гранатометы и автоматы.

#Mozambique: #SAMIM carried out various attacks on #ISCAP bases in #CaboDelgado.



Zastava M84 MGs, RPG-7/Type 69 RPGs, PG-7V/M - DZP1C-40/Type 69-3 - Arsenal OGi-7MA ???????? rockets, G3A4, AKs (AKM/T56, Type 3 AK/S-47) and 60mm mortar bombs (Yugo M73, M83A ???????? pattern etc) were seized. pic.twitter.com/X238HnGlCx — War Noir ☃️ (@war_noir) November 30, 2021

Одного Кабу-Делгаду боевикам оказалось мало, и в скором времени они оккупировали провинции Ньяса и Макомия. Радикалы пошли по проверенному пути и принялись агитировать местное население. Всех отказавшихся людей ждали пытки и жестокая расправа через обезглавливание.

Преступники сожгли более десятка домов и ограбили сотни человек. Напуганные мозамбикцы в панике оставляли родные места и пытались найти убежище в соседних государствах. По приблизительным подсчетам около 800 000 граждан покинули захваченные регионы.

Бесценные ресурсы

Одной из главных точек интереса радикалов на севере Мозамбика являются газовые месторождения, которыми богата страна. Для боевиков они имеют особую ценность, так как именно присвоение и дальнейшая контрабанда ценных ресурсов позволяет террористам расширять зоны влияния, оплачивая услуги иностранных наемников.

В апреле 2021 года французская энергетическая группа Total, занимающаяся добычей сжиженного природного газа в Кабо-Делгаду, приостановила производство и эвакуировала часть сотрудников. Решение руководства концерна заморозить работы напрямую связано с активизацией ИГ в регионе. Владельцы компании не стали рисковать жизнями сотрудников и аннулировали все существующие контракты.

Федеральное агентство новостей /

Также ранее боевики совершили нападение на город Пальма и близлежащие населенные пункты, чтобы установить контроль над промышленным комплексом Афунги.

«Поскольку мы имеем большой опыт в изучении боевиков ИГ, в их препарировании, можно сказать так — нефтеносные регионы и провинции, если они попадут под контроль ИГ, вполне могут стать основной кормовой базой для группировки. Мы прекрасно помним аналогичные сирийские моменты, когда захват боевиками ИГ ключевых месторождений в центральной и восточной САР привел к тому, что боевики активнейшим образом начали незаконный вывоз нефти, а из этого произрастал их бюджет. Полученные средства они могли тратить на успешное ведение войны, нанимать арабских наемников и получать даже самое современное оружие на черном рынке. То есть сейчас мы имеем такую ситуацию: если под контроль боевиков попадают нефтегазоносные залежи Мозамбика, то будем считать, что ИГ закрепилось в регионе и в будущем это не сулит совсем ничего хорошего как для Мозамбика, так и для всей Африки», — подчеркнул создатель Telegram-канала Astra Militarum.

Медвежья услуга

Еще в декабре прошлого года Правительство Португалии заявило, что поможет бывшей колонии справиться с террористической угрозой и займется подготовкой внутренних сил безопасности Мозамбика.

«Мы собираемся поддержать власти Мозамбика, чтобы они смогли защитить свой суверенитет», — заявил министр обороны Португалии Жоао Кравиньо.

Комиссар Яррик предположил, что одной из причин активизации Португалии может послужить скандал с ее контингентом миротворцев ООН в ЦАР:

«Я считаю, что очень неслучайно в регионе появляются силы Запада, а конкретно Португалии и США. В случае Португалии им сейчас нужно очень сильно реабилитироваться за провал ситуации в ЦАР. Если помните, сравнительно недавно произошел скандал: португальских военных поймали на контрабанде оружия и наркотиков, обвинили в насильственных действиях и изуверствах на территории африканской республики в составе многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Теперь португальцам срочно нужна маленькая победоносная война, чтобы выйти из репутационно тяжелой ситуации».

Спустя некоторое время проблему африканской страны заметили Соединенные Штаты Америки. Вашингтон направил в республику группу бойцов из состава сил специальных операций. Западные военные обязались в течение двух месяцев подготовить личный состав национальной армии.

Федеральное агентство новостей /

По задумке Белого дома, обучение у американских солдат должно было в корне изменить ситуацию на севере Мозамбика. Однако план западных чиновников оказался хорош только на словах. В действительности радикалы не потерпели обещанное США поражение, а стали гораздо сильнее и агрессивнее:

«В случае с американцами ситуация гораздо плачевней. Мы прекрасно знаем, что появление сил Соединенных Штатов в зоне действия ИГ, мало того, что не помогает в общей конъюнктуре, так еще и усиливает боевиков. США тренируют правительственные войска, поставляют им, например, оружие, бронетехнику и обучают их ею пользоваться. Однако рано или поздно это все попадет в руки ИГ, которое сохраняет тактику булавочных уколов, и, рано или поздно, террористы отнимают значительное количество техники и вооружения у правительственных войск. Ровно то же самое мы видели в Ираке, когда натренированная, ну как считалось, силами США иракская армия терпела сокрушительные поражения в боях с ИГ в первую очередь, потому что боевики отнимали себе то, что принадлежало иракской армии. Вот и весь коленкор».

Попытки Португалии и США не увенчались успехом. Кабу-Делгаду по-прежнему находится в руках террористов. Жители провинции каждый день подвергаются нападениям и жестоким расправам. Более того, с огромной вероятностью благородство Запада в отношении Мозамбика являлось частью классической стратегии Вашингтона по присвоению ценных ресурсов бедного государства через военную интервенцию.

Безопасность по-американски

Двухмесячная командировка специалистов из США в африканскую республику больше напоминает разведку местности, нежели помощь растерзанному террористами государству. Складывается ощущение, что во время этой поездки чиновники Белого дома попытались собрать необходимые данные на местах и присмотреться к месторождениям, которые в обозримом будущем можно взять «под надежную защиту» с последующим разграблением и без того нестабильного Мозамбика.

Федеральное агентство новостей /

«Присутствие американцев скорее сыграет на руку ИГ, чем правительственным силам Мозамбика. Тут можно еще вспомнить провал США в Афганистане, когда Белый дом полностью снабдил радикальное движение "Талибан"1 (запрещено в РФ) всем, чем только можно, кроме вертолетов. И то, потому что вертолеты они сами сломали на Баграме и в аэропорту Кабула. Но всем остальным американцы снабдили боевиков по полной программе. Соответственно, то же самое мы можем увидеть и в Мозамбике. Даже если технически подкованные силы в лице США вполне себе влекут усиление роли ИГ, тут есть еще один важный момент. Мы забываем о том, что Вашингтон зачастую работает в связке с боевиками. Тут можно вспомнить сирийский конфликт, когда в 2016 году Силы международной коалиции наносят удар по гарнизону Дейр эз-Зора, и вслед за этим ударом в освободившийся пролом лезут боевики ИГ, тем самым усложняя жизнь защитникам города. На вопрос, почему они это сделали, официальные представители США развели руками и сказали: там были боевики ИГ, мы метили в них. А то, что мы попали в защитников города, уж извините, мы не виноваты. И это еще больше может усугубить ситуацию как в Мозамбике, так и в Западной Африке, не говоря уже о том, что терроризм — это общемировая угроза безопасности», — заключил Комиссар Яррик.

Выход есть

На примере осуществленных попыток Правительства Мозамбика справиться с ИГ можно сказать следующее: стране не помогут иностранные военные. Африканское государство нуждается в масштабной многоуровневой реформе и комплексной поддержке, которая, в отличие от западной имитации обучения солдат, действительно увеличит потенциал внутренних войск.

Но в первую очередь битву с международным терроризмом Мапуту поможет выиграть улучшение качества жизни населения. Многие завербованные жители пошли в ряды боевиков, потому что от бедности и безысходности собственного положения поверили в сказки радикалов о светлом будущем по законам шариата.

В Мозамбике проживает около 31 миллиона человек, и, если бы все они встали против ИГ, ни один террорист не ушел бы от правосудия.

1 Организация запрещена на территории РФ.