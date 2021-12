Африканская цитадель ИГ: как боевики превратили Мозамбик в оплот международного терроризма

Провинция Кабу-Делгаду на севере Мозамбика фактически полностью оказалась во власти ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Активизация радикалов и последующее расширение сферы влияния привели к регулярным облавам на конвои национальной армии.

Боевики насаждают местным жителям радикальный ислам и требуют от них безоговорочного подчинения новым порядкам. Тем, кто, по мнению экстремистов, не принимает условия, грозит смерть. Публичные казни и массовые убийства, а также уничтожение инфраструктуры страны стали обыденностью. Усилий правительственных войск оказалось недостаточно для подавления мировой угрозы, пришедшей из соседней Танзании.

О том, как Мозамбик стал южной цитаделью ИГ, насколько ухудшилась ситуация за последние несколько лет и почему армия не смогла ликвидировать радикальные формирования — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

После череды разгромных поражений ИГ и потери подконтрольных территорий на Ближнем Востоке встал вопрос: где можно восстановить силы и возобновить преступную деятельность? Выбор пал на Мозамбик.

За несколько лет радикалы закрепились в африканском государстве и превратили его в оплот терроризма. Национальная армия, поддерживаемая иностранными войсками, не смогла дать отпор боевикам и пресечь расширение их зон влияния.

Оккупация Мозамбика началась с северной провинции Кабу-Делгаду. Произошло это по нескольким причинам. В первую очередь прибывшие из соседней Танзании радикалы обратили внимание на религиозный состав префектуры.

Если в большей части страны мозамбикцы исповедуют христианство, то в Кабу-Делгаду доминирует мусульманство (около 58%. — Прим. ФАН). Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик объяснил, чем террористов привлек Черный континент:

Эксперт рассказал, что многие члены запрещенной в России организации имеют африканские корни, что сделало материк идеальной целью для оккупации и дальнейшего восстановления сил. Также Комиссар Яррик уверен, что колониальная история Мозамбика сильно поспособствовала появлению и дальнейшей активизации на его территории радикальных ячеек:

Также боевики воспользовались тем, что Мозамбик до сих пор пытается восстановиться после гражданской войны 1977–1992 годов. В процессе вербовки радикалы обещали молодежи победить бедность и безработицу. Для привлечения новых соратников террористы выбрали самые проблемные регионы, исторически обделенные вниманием правительства. Уже через несколько лет пропаганды многие жители перешли на сторону ИГ.

Одной из первоначальных целей боевиков стало создание серой зоны между Танзанией и Мозамбиком. Именно на границе стран ИГ неформально установило законы шариата и разместило лагеря завербованных мозамбикцев.

Людей оградили от общения с родными и близкими, отказавшимися переходить на сторону радикалов. Позже в Кабу-Делгаду появились специально обученные проповедники. В подконтрольных группировке мечетях боевики раздавали людям деньги, всячески склоняя их ко вступлению в бандформирование.

Вплоть до 2017 года ИГ набиралось сил, после чего вновь заявило о себе миру. 5 октября в «подготовленной» провинции произошло несколько разбойных нападений на полицейские участки в городе Мосимбоа-да-Прая. В ходе столкновений пострадали около 20 человек. Уже через две недели боевики атаковали национальные войска в рыбацкой деревне Малуку.

После ряда террористических акций созданная боевиками ИГ радикальная секта «Ансар аль-Сунна» выдвинула правительству требование: убийства гражданского населения не прекратятся, пока власти Мозамбика не исправят законодательство страны под нормы шариата.

Государственный аппарат два года отрицал какую-либо связь секты с ИГ, однако в июне 2019 радикальные исламисты взяли на себя ответственность за теракты, совершенные боевиками «Ансар аль-Сунна», подтвердив причастность к их деятельности.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси отказался вести переговоры с радикалами. В результате страну захлестнула волна терактов, унесших сотни невинных жизней. Разозленные отказом правительства боевики ИГ ворвались в деревни Митумбате и Макуло 29 ноября 2017 года. Террористы обезглавили и сожгли двух человек, после чего разрушили христианскую церковь и 27 домов.

В начале 2018 года радикальные исламисты атаковали рынок и правительственное административное здание в городе Олумби. В ходе нападения погибли пятеро человек.

Террористы осознали, что национальная армия ничего не может им противопоставить, и приступили к настоящим зверствам. Десятки деревень оказались сожжены и разрушены, сотни мирных жителей стали жертвами боевиков.

Одним из самых жестоких инцидентов стало обезглавливание более чем 50 человек на стадионе в Кабу-Делгаду. Боевики превратили футбольное поле в место массовых казней.

Особому террору подверглась деревня Мекула, жители которой регулярно становятся жертвами радикальных исламистов. Так, 8 декабря группа боевиков похитила последователей христианского вероисповедания, разграбила магазины и сожгла дома.

Несколько дней назад, 13 декабря, бандиты напали из засады на автобус, следовавший в Нампула. В ходе атаки никто не пострадал, но радикалам удалось повредить транспортное средство.

Согласно статистике обсерватории конфликтов Cabo Ligado, наблюдающей за ситуацией в Мозамбике, на текущий момент от рук ИГ погибли 1575 человек. Всего за последние четыре года боевики совершили 3541 нападение. И это только зарегистрированные случаи.

В действительности счет смертей еще в марте этого года превысил несколько тысяч. Сложно представить, сколько людей пострадало от действий террористов на самом деле.

Islamic State's spread beyond Syria & Iraq: #ISIS-affiliated attacks in #WestAfrica killed nearly 5,000 people in 2020. In #Mozambique, an estimated 1,500 people died in attacks conducted by the group’s local branch. https://t.co/NhueKihhv9 via @AlMonitor