«Проблема управления»: депутат Госдумы Делягин объяснил причину массовых прорывов труб в Петербурге

Петербуржцы жалуются на участившиеся прорывы труб. Так, за последние дни аварии произошли на Ленинском проспекте, в Центральном районе, а также рядом с Синопской набережной. Возмущение жителей города понять нетрудно: улицы превращаются в настоящие озера из-за вылившейся холодной воды. Не легче и в случаях, когда вверх бьют фонтаны кипятка.

Интернет-пользователи не скрывают своего негодования из-за тяжелой ситуации в сфере водоснабжения.

«Это чисто по-питерски. Прорыв! Нам нужен прорыв!» А по сути только прорыв труб по Питеру», — написал ироничное замечание житель Петербурга.

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Своим мнением о сложившейся обстановке в Северной столице с Федеральным агентством новостей поделился депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.

«В данном случае это проблема управления в чистом виде. В бедных местах это может быть вызвано тем, что просто действительно нет денег, потому что все деньги в центре [региона] и до многих городов не доходят. Однако даже в таких случаях подобного [как в Петербурге] не происходит. Санкт-Петербург же входит в первую десятку по бюджетной обеспеченности в Российской Федерации, а то и в пятерку. Это проблема не денег, а головы. Мы хорошо помним, как пару лет назад пришлось отправлять в Питер комиссию московской мэрии, которая учила питерскую мэрию сбивать сосульки с крыш», — сказал депутат Госдумы.

По его мнению, недавнее письмо актера Ивана Краско президенту России Владимиру Путину о тяжелой ситуации с уборкой снега в городе может дать и всем остальным петербуржцам пищу к размышлению.

«Может быть, уже стоит просить не о том, чтобы убирали снег, а о том, чтобы в Питер прислали человека, который способен справиться с управлением городским хозяйством. [Александр] Беглов, судя по всему, ощущает себя эдаким Собчаком по части эффективности управления», — заключил народный избранник.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города на 100% к отопительному сезону. Отмечаем, что паспорта готовности выдали 23 806 жилым зданиям Северной столицы.