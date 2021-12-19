Донбасс сегодня: бойцы ЛНР уничтожили живую силу противника, ВСУ ищут пропавшего капитана

Донбасс, 19 декабря. Народная милиция ЛНР отомстила за погибшего защитника, двое военных ВСУ уничтожены, огневая точка подавлена. Командир взвода ВСУ снабжал солдат наркотиками. В ВСУ ищут пропавшего офицера-вербовщика. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За прошедшие 24 часа украинские войска дважды открывали огонь в направлении населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Под обстрелами оба раза была Горловка. Применялись 82-мм минометы, жертв и пострадавших нет. В Луганской Народной Республике спустя более чем неделю тишины зафиксировано три акта агрессии со стороны армии Киева. Обстреляны Желобок, Сокольники и Калиново. Первые два поселка подверглись ударам из 120-мм минометов, последний — из станковых противотанковых гранатометов.

Народная милиция ЛНР отомстила за погибшего защитника

Во время обстрела поселка Калиново в ЛНР погиб военнослужащий народной милиции, еще один получил ранения, сообщили корреспонденту в оборонном ведомстве республики. Ответными ударами защитников ЛНР огневая активность противника была полностью подавлена. Потери ВСУ, по предварительным данным, составили: два погибших и один раненый.

Федеральное агентство новостей /

Небоевые потери ВСУ растут

Растут потери украинских силовиков и в небоевых условиях, сообщает управление Народной милиции ЛНР. По информации луганчан, два дня назад автомобиль с личным составом 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ наехал на мину в районе села Богуславское Луганской области. Результатом инцидента стали гибель одного и ранение другого военнослужащего.

Командир взвода ВСУ снабжал солдат наркотиками

Украинский офицер организовал в подчиненном взводе сеть по реализации наркотических веществ, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Об этом стало известно после того, как на позициях 3-го батальона 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ была проведена внезапная проверка на предмет употребления военнослужащими запрещенных веществ. Из 18 проверенных военнослужащих 14 во главе с командиром взвода старшим лейтенантом Мурай оказались в состоянии наркотического опьянения. На допросе солдаты дали показания, что наркотики получали от своего взводного командира. Командование бригады пока не спешит передавать материалы разбирательства в следственные органы, опасаясь скандала и ответственности.

Федеральное агентство новостей /

В ВСУ ищут пропавшего офицера-вербовщика

По всей Украине продолжаются вербовочные мероприятия украинских силовиков, направленные на поиск и привлечение на службу по контракту мужчин для восполнения некомплекта передовых частей и соединений армии. В настоящий момент командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады организовало поиск капитана Лебедя, который был направлен в Запорожскую область для вербовки новых бойцов, сообщают в управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на информацию собственного источника. Капитан перестал выходить на связь, местонахождение офицера неизвестно.

Другой же вербовщик из состава упомянутого выше десантного соединения ВСУ находится у командования на хорошем счету, отмечают в Донецке. Лейтенант по фамилии Сурмач смог завербовать 12 будущих контрактников в Тернопольском центре комплектования войск (военкомате). Но важно отметить, что половина отобранных имеют судимости, а еще треть по состоянию здоровья не могут нести службу в армии.