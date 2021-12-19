Переворот в Триполи и перенос выборов — что произошло в Ливии с 13 по 19 декабря

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 13 по 19 декабря 2021 года.

Переворот в Триполи

В ночь с 15 на 16 декабря вооруженные группировки захватили штаб-квартиру переходного Правительства национального единства (ПНЕ) в ливийской столице. Операцию осуществили боевики из западного региона под руководством главы бандформирования «Ас-Сумуд» террориста Салаха Бади.

Деятельность финансовых и учебных учреждений приостановили. В городе наблюдались перебои с электроснабжением.

Вооруженные формирования стянули технику к важным объектам и зданиям государственных ведомств в городе. Очевидцы сообщали о перестрелках в центральных районах.

Событию предшествовала экстренная встреча лидеров группировок, на которой Салах Бади отверг проведение избирательного процесса в стране. По его словам, плебисцит подстроен под определенных лиц. Нынешнего премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу назвали «предателем родины».

Участники договорились в скором времени провести заседание, чтобы объявить план действий против губительных идей, которые пытаются продвинуть «предатели и иностранные агенты».

Происшествия

В пятницу, 17 декабря, в муниципалитете Аль-Джифара к югу от Триполи сдетонировал снаряд. Инцидент привел к гибели восьми детей. Как минимум трое получили ранения. По официальной версии, взрывное устройство осталось с вооруженного конфликта 2014 года.

Днем ранее мигранты провели митинг у штаб-квартиры Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в ливийской столице. Нелегалы потребовали соблюдения их прав и эвакуации из страны. Они призвали местных властей прекратить убийства просителей убежища.

«С 1 октября до настоящего момента нет вмешательства ни со стороны УВКБ, ни со стороны всего мира», — говорится в сообщении, размещенном на странице Refugees in Libya в Facebook.

Марокканский центр по правам человека объявил об аресте 73 мигрантов в Ливии. Среди задержанных находятся подданные королевства. По данным организации, их содержат в местных тюрьмах в нечеловеческих условиях.

Активисты социальных сетей зафиксировали в четверг, 16 декабря, подозрительный рейс авиакомпании RubyStar, зарегистрированной в Белоруссии. Борт Ил-62ТД под номером EW-383TH следовал из турецкой Аданы в Триполи. Согласно местным данным, воздушное судно используется Анкарой для переброски оружия и иностранных боевиков в североафриканское государство.

Interesting Rubystar Ilyushin Il-76TD EW-383TH

en route to Tripoli #Libya from Adana. pic.twitter.com/oOCMFqn6Gh — Manu Gómez (@GDarkconrad) December 16, 2021

Перенос выборов

В среду, 15 декабря, комитет по внутренним делам Палаты представителей призвал власти страны объявить народу о невозможности реализовать выборы, назначенные на 24 декабря. Согласно заявлению ведомства, премьер-министр и глава МВД должны признать провал в обеспечении безопасности плебисцита.

На следующий день член Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Абу Бакр Марда заявил, что проведение всеобщего голосования в запланированную дату «осталось в прошлом». По его словам, ведомство приняло такое решение в связи с нехваткой времени для подготовки к мероприятию.

Глава комитета Палаты представителей по выборам Аль-Хади ас-Сагир позже подтвердил перенос. Ввиду возникших трудностей реализация плебисцита в назначенный срок стала невозможной. Итоговый доклад, полученный от ВИК, депутаты рассмотрят в ближайшее время на сессии в Бенгази.

Глава Высшего государственного совета (ВГС), сторонник «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ) Халед аль-Мишри назвал избирательный процесс «иллюзией». Проведение голосования 24 декабря он считает невозможным.

Политик также сообщил, что на следующей неделе специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс объявит о плане по спасению плебисцита.

Митинги в поддержку выборов 24 декабря

Граждане в нескольких городах страны вышли на демонстрации в поддержку своевременного проведения парламентских и президентских выборов. Митинги прошли в среду, 15 декабря. Жители Триполи, Сабхи, Сирта и Тобрука потребовали от властей не переносить дату всеобщего голосования.

Участники акций протеста в Аль-Байде призвали привлечь к ответственности тех, кто препятствует избирательному процессу и отбирает у ливийцев право на волеизъявление.

Политика

Председатель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи заявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в один день. Об этом он объявил во вторник, 14 декабря, в ходе встречи с главой Высшего судебного совета Мухаммедом аль-Хафи. Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к плебисциту.

Депутаты Палаты представителей от южного региона Феццан в среду, 15 декабря, вновь заявили о нарушении Турцией суверенитета страны. Они раскритиковали встречи некоторых ливийских парламентариев с руководством республики, поскольку Анкара, по их словам, работает над созданием хаоса в государстве, чтобы воспрепятствовать достижению стабильности и безопасности.

Члены Форума политического диалога (ФПД) потребовали от миссии ООН и местных властей инициировать расследование в отношении главы правительства Абд аль-Хамида Дабибы. Политика заподозрили в фальсификации дипломов о высшем образовании. Если информация подтвердится, то премьер потеряет право занимать нынешний пост и баллотироваться в президенты.

В четверг, 16 декабря, Совместный военный комитет «5+5» (СВК) провел заседание в Сирте в присутствии спецпредставителя генсека ООН Стефани Уильямс. Участники обсудили выполнение положений женевских договоренностей, прежде всего вывод наемников и иностранных войск. Также подведен итог предыдущих встреч ведомства, состоявшихся в Турции и России.

Днем ранее Президентский совет отстранил Абдель Бассета Марвана от должности командующего военным округом Триполи. Вместо него назначен Абдель Кадир Мансур Саад Халифа.

Группировки выступили против решения. Их лидеры намерены опротестовать указ руководства государства.

Апелляционный суд в городе Мисурата не утвердил предварительный список кандидатов в президенты страны. Он приостановил деятельность избиркома по подготовке к выборам до окончания разбирательств.

Экономика

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла заявил, что доходы от продажи энергоносителей составили 16,883 млрд долларов. Такую сумму получили ливийские власти за прошедшие семь месяцев.

Министр нефти и газа Мухаммад Аун подтвердил во вторник, 14 декабря, что в Ливии большие запасы энергоресурсов, которые сулят стране «многообещающее будущее». Он сообщил о 48 млрд баррелей запасов сырой нефти и 1,47 трлн кубометров природного газа.