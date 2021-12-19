Кедми жестко осадил высмеивающего российское оружие экс-офицера ВМС США

Москва, 19 декабря. Израильский военный эксперт Яков Кедми поставил на место бывшего офицера ВМС США Гарри Табаха, который усомнился в эффективности современного российского вооружения.

Табах и Кедми стали участниками ток-шоу на радиостанции VERA. Бывший американский офицер с иронией попросил израильского эксперта назвать российское вооружение, которое вызывает ужас в западных странах. Кедми напомнил о стратегическом комплексе с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», а также о гиперзвуковом блоке «Авангард».

Табах с усмешкой отметил, что никто не видел боевого применения этих образцов вооружения, однако Кедми жестко осадил американского экс-офицера, а также призвал радоваться тому, что у России пока не было повода для использования этих ракет.

Кедми подчеркнул, что от мощи российского оружия трепещет весь Запад, а в Пентагоне прекрасно знают о его возможностях. Именно поэтому в США живет панический страх перед возможным военным противостоянием с Россией.

«Сегодня нельзя провести пуски ракет, чтобы потенциальный противник их не зафиксировал. Американская разведка зафиксировала все данные по запускам "Авангарда" и "Сармата". Пентагон отлично знает, что это за оружие и поэтому его боится», — пояснил Кедми.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что ядерная триада России находится в постоянной готовности к боевому применению, обеспечивая сдерживание потенциального противника. По его словам, в настоящее время к использованию готовы свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил.