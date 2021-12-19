В сети оценили позицию Британии по военной помощи Киеву

Москва, 19 декабря. Российские пользователи Сети отреагировали на заявление главы Министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон почти наверняка не станет отправлять войска на Украину в том случае, если она станет участницей военного конфликта.

Британский министр объяснил свою позицию тем, что Незалежная не входит в состав НАТО, а потому Североатлантический альянс не обязан оказывать ей какую-либо поддержку. Также Уоллес отметил, что это изначально было понятно всем, в том числе и Киеву, но он просто решил окончательно внести ясность в данный вопрос.

Россияне в Сети бурно отреагировали на слова главы Минобороны Великобритании. Большинство комментаторов с иронией отметили, что вся помощь Запада Украине в очередной раз ограничится лишь словами поддержки и ничем больше.

«Англия своих военных отправлять в Незалежную не будет, но твердо обещает свидомым свою "непокобелимую" поддержку, типа телеграммы Остапа Бендера миллионеру Корейко: "Мысленно вместе!"»; «Вот это помощники, вот это украинские "партнеры" и их сверхподдержка»; «Взял и разбил все надежды шумеров подземелья. А до этого как орал, как орал "Та ми придэ, ми придэ! Украинэн поможэ!"»; «А ведь говорили "Весь мир с Украиной". Поматросили и бросили»; «Очередные вояки "слили" хуторян»; «Вовремя предать — это не предать, а предвидеть:) Как-то так, паны с Незалежной»; «Англосаксы поматросили Украину и больше не хотят», — пишут в Сети.

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Некоторые пользователи в то же время посчитали, что со стороны Украины изначально было крайне наивно рассчитывать на какую-то реальную помощь со стороны Запада. По мнению комментаторов, страны НАТО явно не захотят ради Незалежной ввязываться в проблемы, и тем более конфликтовать с Россией, однако наверняка попытаются использовать саму Украину ради провокаций против РФ.

«У англосаксов никогда не было ни партнеров, ни друзей — у них есть только личные интересы, а остальных они рассматривают либо как вассалов, либо как пушечное мясо»; «Да никто им никого не отправит. Наивные, как дети. Все еще помнят Вторую мировую войну и прекрасно понимают, что с русским солдатом тягаться бесполезно»; «Британцы, как всегда, лгут. Помогать будут, и еще как будут, но по-своему. Навезут оружия и пинками погонят местных в "Восточную мясорубку". Там таких помощников из США, Канады и НАТО уже прилично понаехало. Украина для них — это расходный материал, чтобы пакостить России»; «Действительно, зачем на Украину отправлять иностранные войска, если, по ее утверждениям, у нее самая мощная армия в Европе?»; «На словах они вояки, а в реальности — трусливые островитяне»; «Украина, помни: Европа и США всеми силами за тебя, но воевать будут только до последнего украинца!», — иронизируют комментаторы.

Россияне в Сети ранее с сарказмом отреагировали на срочный отъезд бывшего президента Петра Порошенко из Украины. Экс-глава государства спешно покинул страну после того, как сотрудники Государственного бюро расследований Украины попытались вручить ему повестку.