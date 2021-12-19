Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 18:21
18:21
Спорт
Сборная Финляндии в овертайме победила России и выиграла Кубок Первого канала
18:20
Экономика
Абрамович приобрел частный самолет за 350 млн долларов
18:14
Происшествия
Проводка вспыхнула в ледовом городке в Челябинской области
18:11
Происшествия
Маршрутный автобус занесло в сугроб на обочине дороги в Санкт-Петербурге
18:11
Армия
The Sun: российская ракета «Сармат» способна за несколько секунд уничтожить Великобританию
18:10
Политика
Вучич заявил о наступлении «полного хаоса» в энергетической сфере Европы
18:06
Армия
Военнослужащие-спасатели ЦВО направились в зоны приземления «Союза» с туристами
18:06
Весь мир
Переворот в Триполи и перенос выборов — что произошло в Ливии с 13 по 19 декабря
18:05
Политика
Немецкий депутат Рот назвал «Северный поток — 2» головной болью для Евросоюза
18:00
Общество
«Лучший подарок»: петербуржцы попросили на Новый год очищенный от снега город
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генеральный прокурор России Краснов посетил «ЭКСПО-2020» в ОАЭ

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 17:08
Политика
Генеральный прокурор России Краснов посетил «ЭКСПО-2020» в ОАЭ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Дубай, 19 декабря. Генеральный прокурор России Игорь Краснов приехал с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту его встретили коллега Хамад Сейф аль-Шамси и посол России в ОАЭ Тимур Забиров.

Визит Краснова приурочен к 50-летию основания Объединенных Арабских Эмиратов. Генпрокурор поздравил местных жителей с юбилеем создания страны.

Игорь Краснов посетил выставку «ЭКСПО-2020». Он уделил особое внимание российскому павильону. Местные представители оценили его как один из самых впечатляющих не только из-за высоких технологий, но и благодаря оригинальной архитектуре.

Продолжение диалога запланировано на 20 декабря в Абу-Даби. С генеральным прокурором ОАЭ и другими политиками Краснов обсудит вопросы сотрудничества. Стороны подпишут Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Объединенных Арабских Эмиратов и Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Ранее Игорь Краснов призвал не допускать к власти в России чиновников, нарушивших закон. Он уверен, что для работы в этой сфере нужна чистая репутация.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Генеральный прокурор России Краснов посетил «ЭКСПО-2020» в ОАЭ
оаэ краснов экспо-2020
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать