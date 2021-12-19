Генеральный прокурор России Краснов посетил «ЭКСПО-2020» в ОАЭ

Дубай, 19 декабря. Генеральный прокурор России Игорь Краснов приехал с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту его встретили коллега Хамад Сейф аль-Шамси и посол России в ОАЭ Тимур Забиров.

Визит Краснова приурочен к 50-летию основания Объединенных Арабских Эмиратов. Генпрокурор поздравил местных жителей с юбилеем создания страны.

Игорь Краснов посетил выставку «ЭКСПО-2020». Он уделил особое внимание российскому павильону. Местные представители оценили его как один из самых впечатляющих не только из-за высоких технологий, но и благодаря оригинальной архитектуре.

Продолжение диалога запланировано на 20 декабря в Абу-Даби. С генеральным прокурором ОАЭ и другими политиками Краснов обсудит вопросы сотрудничества. Стороны подпишут Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Объединенных Арабских Эмиратов и Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Ранее Игорь Краснов призвал не допускать к власти в России чиновников, нарушивших закон. Он уверен, что для работы в этой сфере нужна чистая репутация.