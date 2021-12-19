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Савичева рассказала о подготовке живущей в Португалии дочери к Новому году

Шоу-бизнес
Савичева рассказала о подготовке живущей в Португалии дочери к Новому году
instagram.com  /  @yuliasavicheva

Москва, 19 декабря. Финалистка «Фабрики звезд — 2» Юлия Савичева рассказала, как ее четырехлетняя дочь Анна проводит время с отцом в Португалии. Девочка вовсю готовится к грядущему Новому году.

Певица оказалась в разлуке с дочерью, поскольку ребенок живет в Португалии с родителями мужа артистки — музыканта Александра Аршинова. Савичева не может попасть в другую страну из-за проблем с документами. Эти трудности не позволяют исполнительнице оформить вид на жительство, а вот ее мужу удалось быстрее решить вопрос, поэтому в начале декабря он воссоединился с дочерью.

Финалистка второй «Фабрики» сообщила на своей странице в Instagram, что Аршинов по-прежнему находится с девочкой в Португалии. Они вместе украсили елку, а результат их труда Савичева показала в Stories. Кроме того, дочь певицы предвкушает визит Деда Мороза.

«Дочь сегодня рассказала, что оставила для Деда Мороза на камине вкусняшки, задабривает, чтобы он все подарочки принес вовремя и по списку. Дед Мороз точно постарается», — поделилась с подписчиками артистка.

Савичева рассказала о подготовке живущей в Португалии дочери к Новому году
Prt Scr instagram.com / @yuliasavicheva

Сама певица тоже готовится к наступлению 2022 года. Знаменитость занимается подготовкой подарков, чтобы порадовать близких в праздник.

Ранее участница «Фабрики звезд — 2» призналась, что в детстве ее часто путали с мальчиком. Это происходило из-за короткой стрижки, которую носила Савичева.

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Все новости / Шоу-бизнес / Савичева рассказала о подготовке живущей в Португалии дочери к Новому году
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