Савичева рассказала о подготовке живущей в Португалии дочери к Новому году

Москва, 19 декабря. Финалистка «Фабрики звезд — 2» Юлия Савичева рассказала, как ее четырехлетняя дочь Анна проводит время с отцом в Португалии. Девочка вовсю готовится к грядущему Новому году.

Певица оказалась в разлуке с дочерью, поскольку ребенок живет в Португалии с родителями мужа артистки — музыканта Александра Аршинова. Савичева не может попасть в другую страну из-за проблем с документами. Эти трудности не позволяют исполнительнице оформить вид на жительство, а вот ее мужу удалось быстрее решить вопрос, поэтому в начале декабря он воссоединился с дочерью.

Финалистка второй «Фабрики» сообщила на своей странице в Instagram, что Аршинов по-прежнему находится с девочкой в Португалии. Они вместе украсили елку, а результат их труда Савичева показала в Stories. Кроме того, дочь певицы предвкушает визит Деда Мороза.

«Дочь сегодня рассказала, что оставила для Деда Мороза на камине вкусняшки, задабривает, чтобы он все подарочки принес вовремя и по списку. Дед Мороз точно постарается», — поделилась с подписчиками артистка.

Prt Scr instagram.com / @yuliasavicheva

Сама певица тоже готовится к наступлению 2022 года. Знаменитость занимается подготовкой подарков, чтобы порадовать близких в праздник.

Ранее участница «Фабрики звезд — 2» призналась, что в детстве ее часто путали с мальчиком. Это происходило из-за короткой стрижки, которую носила Савичева.