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Высокая стоимость газа может похоронить украинскую промышленность

Экономика
Высокая стоимость газа может похоронить украинскую промышленность
pexels.com  /  Magda Ehlers

Киев, 19 декабря. Резко возросшая стоимость газа станет непосильным бременем для украинской промышленности, заявил политолог и общественный деятель Александр Лазарев.

Он напомнил о заключении нового договора с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которому весной 2022 года в стране начнут повышаться цены на газ для населения и промышленных предприятий.

«Когда по меморандуму с МВФ правительство Украины обязалось установить рыночные европейские цены на газ, оно тем самым фактически угробило часть своей промышленности, а это для украинского государства крайне негативно. Мы понимаем, что мы платить по 1400–1500 долларов за кубометр по спотовым ценам просто не можем», — цитирует Лазарева портал «Украина.ру».

Эксперт уверен, что только прямой контракт на поставку газа из России может вывести страну из кризиса и спасти промышленность. На данный момент такой вариант невозможен из-за антироссийский политики официального Киева.

В Министерстве экономики Украины ранее сообщили о повышении цен на импортный газ в четыре раза за последний год.

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Все новости / Экономика / Высокая стоимость газа может похоронить украинскую промышленность
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