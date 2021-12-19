Высокая стоимость газа может похоронить украинскую промышленность

Киев, 19 декабря. Резко возросшая стоимость газа станет непосильным бременем для украинской промышленности, заявил политолог и общественный деятель Александр Лазарев.

Он напомнил о заключении нового договора с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которому весной 2022 года в стране начнут повышаться цены на газ для населения и промышленных предприятий.

«Когда по меморандуму с МВФ правительство Украины обязалось установить рыночные европейские цены на газ, оно тем самым фактически угробило часть своей промышленности, а это для украинского государства крайне негативно. Мы понимаем, что мы платить по 1400–1500 долларов за кубометр по спотовым ценам просто не можем», — цитирует Лазарева портал «Украина.ру».

Эксперт уверен, что только прямой контракт на поставку газа из России может вывести страну из кризиса и спасти промышленность. На данный момент такой вариант невозможен из-за антироссийский политики официального Киева.

В Министерстве экономики Украины ранее сообщили о повышении цен на импортный газ в четыре раза за последний год.