Инвесторы в России теряют интерес к открытию ИИС

Москва, 19 декабря. Частные лица стали реже открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Брокеры и управляющие компании стараются улучшить условия, чтобы привлечь новых клиентов, пишет «Коммерсантъ».

Российские брокеры отмечают падение темпов открытия ИИС. В предыдущий год число таких счетов в среднем росло на 6% в месяц. В нынешнем году это значение приблизительно равняется 3%. Одну из возможных причин такой динамики обозначил российский финансовый регулятор в своем отчете.

«Новые инвесторы преимущественно приобретают акции и ориентируются на краткосрочный доход, поэтому ИИС для них менее привлекателен ввиду необходимости заморозки средств на три года», — говорится в отчете ЦБ.

Центробанк России ранее подсчитал общий объем активов физлиц на брокерских счетах. Согласно данным регулятора, он достиг 7,7 триллиона рублей.