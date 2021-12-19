Лиза Арзамасова опубликовала новое фото со свадьбы с Авербухом в день годовщины

Москва, 19 декабря. Звезда комедийного сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова трогательно поздравила супруга, продюсера Илью Авербуха с годовщиной. Она поделилась кадром из свадебной фотосессии.

На фотографии Авербух стоит в стильном черном костюме и белой сорочке. Рядом с ним позирует Арзамасова в легком белом платье, она держит букет из белых и розовых роз.

«Сегодня нам — год! И это прекрасно!» — подписала актриса.

Prt Scr instagram.com / @liza_arzamasova

Публикация за несколько часов набрала почти 70 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Фолловеры поздравили Арзамасову с годовщиной семейной жизни, пожелав счастья и большой любви.

«Поздравляю вас! Семья — это лучший подарок с небес! Приятно смотреть на вас, как на одно целое! Пусть невзгоды обходят вашу семью стороной!»; «Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой!»; «Пусть любовь с каждым годом становится только крепче. Горько», — отреагировали фолловеры.

Будущие супруги познакомились на проекте «Лед и пламень», где актриса была участницей, а фигурист продюсером. На тот момент Арзамасовой было 15 лет. Спустя десять лет она вновь встретилась с Авербухом, между ними начался роман.

Осенью 2020 года звезды публично подтвердили свои отношения, а в декабре расписались. Летом Арзамасова подарила фигуристу сына, которого назвали Львом.