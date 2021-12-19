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Автопроизводители просят российских водителей чаще менять масло в машинах

Экономика
Автопроизводители просят российских водителей чаще менять масло в машинах
unsplash.com  /  Tim Mossholder

Москва, 19 декабря. Производители машин советуют в России менять моторное масло один раз каждые 10–15 тысяч км пробега, а в Европе — после 20–30 тысяч км, сообщает «Российская газета».

Многие компании характеризуют условия езды в РФ как тяжелые. Машина часто оказываются в условиях длительной эксплуатации при низкой температуре или сильной запыленности, к тому же многие водители используют некачественный бензин или дизельное топливо с высоким содержанием серы. Под воздействием этих факторов происходит быстрое старение моторного масла, что вызывает ускоренный износ деталей двигателя.

Volkswagen и Nissan отмечают, что в использующихся на европейском рынке моделях техобслуживание стоит производить раз в 30–20 тыс. км, тогда как интервал для России сократился в несколько раз. Концерн Toyota в отношении РФ придерживается таких же инструкции, но промежуток для Европы составляет 15 тыс., а для США — 16 тыс. В то же время Ford сделал исключение и рекомендовал россиянам менять смазку в машинах каждые 20 тыс. км.

Специалисты портала Car.ru ранее напомнили водителям о необходимости прислушиваться к рекомендациям производителей при выборе топлива.

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автомобили техобслуживание моторное масло советы водителям
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