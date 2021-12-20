Экс-командир ополчения Коммунист рассказал о кровавых развлечениях ВСУ и ответах Донбасса

Известный экс-командир ополчения Донбасса, полковник полиции ЛНР, автор проекта «Путь Визенталь» Виталий Киселев (позывной — Коммунист) прокомментировал украинский скандал со стрельбой пропагандиста Бутусова, а также рассказал о ликвидации украинского оператора ПТУР и британской помощи Украине. Подробнее — в материале ФАН.

Видео, на котором главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов ведет огонь из «тяжелой» гаубицы, называя это местью россиянам «за голодомор», можно квалифицировать как террористический акт и покушение на убийство трех и более лиц, считает Виталий Киселев.

Стрельба на пожизненное заключение

Как отметил Киселев, Бутусов добавил себе пункт обвинения к уже имеющейся в его «активе» пропаганде нацизма, разжиганию межнациональной розни и участию в госперевороте. По совокупности совершенных преступлений украинский пропагандист заслуживает пожизненное заключение — если Бутусова раньше не ликвидируют украинские власти из-за его противодействия президенту Владимиру Зеленскому.

«Давний и прочный кандидат на скамью подсудимых как по законам Украины, так и по уголовному законодательству республик Донбасса», — характеризовал деятельность Бутусова Виталий Киселев.

Федеральное агентство новостей /

Коммунист также отметил несостоятельность комментариев украинской стороны в минской переговорной группе по факту стрельбы Бутусова из артиллерии. Представители Киева вместо должного реагирования на очевидно преступное действие пропагандиста (который к тому же использует орудие ВСУ, будучи лицом гражданским) не придумали ничего лучше, кроме призывов «не усложнять сотрудничество с международными партнерами».

С таким «реагированием» на задокументированный факт преступления, украинской делегации нужно напомнить о судьбе главы МИД Третьего рейха Иоахима фон Риббентропа, приговоренного по совокупности своих деяний (и несмотря на работу дипломатом) к высшей мере наказания после крушения Гитлера.

Кровавые «развлечения» с ПТУР

Вооруженные формирования Украины своими действиями на линии разграничения пытаются спровоцировать республики Донбасса посредством обстрелов из «тяжелых» пушек и атак боевых беспилотников, вследствие чего гибнут и калечатся как гражданские лица, так и военнослужащие народной милиции. При попытке вызвать полномасштабный ответ со стороны республик в Киеве не задумываются о цене, которую за это придется заплатить, отметил Виталий Киселев.

Фото из личного архива Виталия Киселева /

Но Донецк и Луганск не доставляют такой «радости» Украине и ее западным кураторам, как ожидаемая реакция на серию вооруженных провокаций, подчеркнул Коммунист. При этом Донбасс не «терпит молча»: по оперативным данным полковника Киселева, в Донбассе ликвидирован Альхасли Али Наиб. Это уроженец Азербайджана и житель Харьковской области, занимавший должность старшего солдата (ефрейтора) в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ под командованием полковника Алексея Майстренко.

Альхасли Али Наиб служил оператором 2-го отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки и «развлекался» в Донбассе стрельбой из противотанкового ракетного комплекса по мирным жителям. Больше приносить горе жителям региона он не сможет.

Британские «гости»

Многочисленные военные преступления в Донбассе совершаются украинскими формированиями с ведома (если не с одобрения) правительств ряда западных стран. Но одной риторикой поддержка Украины странами НАТО не ограничивается: продолжается «натаскивание» ВСУ на большую войну. Как рассказал Виталий Киселев, еще в конце ноября в Киеве совершил посадку военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС. Прибыло воздушное судно с базы «Бриз Нортон», где дислоцируется 16-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Соединенного Королевства. Что касается содержимого борта — этот вопрос выясняется.