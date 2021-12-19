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Глава минобороны Германии анонсировала переговоры НАТО по России на следующей неделе

Политика
Глава минобороны Германии анонсировала переговоры НАТО по России на следующей неделе
Федеральное агентство новостей

Вильнюс, 19 декабря. Страны НАТО обсудят предложения России по гарантиям безопасности на заседании Североатлантического совета на следующей неделе, сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время рабочей поездки в Литву.

По ее словам, стороны должны урегулировать напряженную ситуацию как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда же относится и то, что странам необходимо разговаривать друг с другом.

«Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», — отметила глава ведомства.

Она добавила, что российские инициативы обсудят на заседании Североатлантического совета на следующей неделе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выступил против диалога с Москвой по сферам влияния. По его словам, подобные переговоры стали бы для Альянса «шагом назад».

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нато германия литва
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