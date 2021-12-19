Уничтожение боевиков в Сирии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» попало на видео

Москва, 19 декабря. Кадры ликвидации сирийских боевиков Силами специальных операций (ССО) России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» появились в Сети. Видеоролик опубликовал в своем Telegram-канале российский журналист Александр Рогаткин.

На видео управлявший беспилотником боец ССО рассказал подробности операции, которая состоялась в апреле 2020 года. По его словам, с помощью новейшего российского дрона-камикадзе «Ланцет» был ликвидирован боевик террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ), который хвастался уничтожением танков и вертолетов сирийских правительственных войск из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР).

«За два дня до проведения нашей спецоперации данный боевик обстрелял конвой Сирийской Арабской Республики и сжег два грузовика. В ходе авиаразведки мы обнаружили расчет ПТУР под руководством данного боевика», — пояснил боец ССО.

После обнаружения позиций террористов был произведен пуск барражирующего боеприпаса, который уничтожил боевиков. Кроме того, в этот же день с помощью «Ланцета» был ликвидирован полевой командир, руководивший отрядом боевиков с противотанковыми комплексами.

Ранее Минобороны РФ устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в ходе которого беспилотник «Орион» уничтожил другой БПЛА в воздухе. При этом в Сети был обнародован видеоролик, на кадрах которого запечатлена ликвидация дрона вертолетного типа с помощью противотанковой управляемой ракеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.