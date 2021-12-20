Петербуржцы заметили использование реагентов при уборке снега

Петербуржцы усомнились в заявлении вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия, который несколько дней назад рассказал, что в городе при уборке снега не используют реагенты, которые ускоряют процесс очищения улиц.

Напомним, Повелий отметил, что в Северной столице используются наиболее безопасные для экологии методы зимней уборки. Он подчеркнул, что реагенты «нанесли бы ущерб и природе, и органам дыхания, и обуви, и нашим братьям меньшим, которые по этому ходят».

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях возмутились данному заявлению. По их мнению, реагенты для очистки улиц используются, для них это очевидно.

«Кстати, о добавлении реагентов, обувь от снега фиг просто водой очистишь», — пишут петербуржцы.

«По обуви видно, что добавляют», — продолжают они.

Также горожане отмечают, что химические вещества видны невооруженным глазом, так как именно они наносят вред домашним животным.

«Только у собак лапы почему-то облезают, реагенты они не добавляют», — отмечают недовольные интернет-пользователи.

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Кроме того, горожане отметили, что сейчас важно в первую очередь думать о людях, и снова обвинили губернатора Санкт-Петербурга в бездействии.

«А с дороги убрать снег, чтобы пройти можно, — это тоже забота об экологии? А о нас когда будут заботиться? Песок тоже закончился у Беглова? Ответ не узнаем», — возмущаются петербуржцы.

«Благодаря Беглову снег с нами везде, потому что его не убирают, так еще и сверху падает теперь», — отмечают они.

«Лучше, наверно, чтоб люди переломались», — не унимаются жители города.

Кто-то иронично отметил, что выпавший снег и огромные сугробы — хорошая альтернатива занятиям физической культурой.

«Лучший тренажер для укрепления икроножных мышц», — написали одни.

«Пройдешь так через снежные сугробы — и никакого спортзала не надо. Так что о нас заботятся (сарказм)», — поддержали другие.

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При этом, как отмечают жители города, на территории администрации Северной столицы все идеально вычищено.

«Зато вокруг Смольного стерильно», — отмечают горожане.

Также жители сравнили Санкт-Петербург с Москвой и отметили, что в столице со снегом справляются эффективнее.

«Почему-то Москва почищена», — подметили неравнодушные.

Проблема со снегом в Петербурге приобретает хронический характер, при этом работа для коммунальщиков только добавляется. Снег продолжает терроризировать город и его жителей, но губернатор Александр Беглов продолжает отсиживаться в стороне и совершенно не предпринимает никаких действий. К снегопаду прибавилась сильная гололедица, вызванная незначительным похолоданием. Кроме того, синоптики предупреждают о возвращении морозов. На следующей неделе в городе ожидается до 12 градусов мороза.