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Море денег и успех ждут в 2022 году четыре знака зодиака

Общество
Море денег и успех ждут в 2022 году четыре знака зодиака
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 декабря. Год Черного Водяного Тигра по китайскому календарю наступит 1 февраля 2022 года, он принесет некоторым знакам зодиака несметные богатства.

Известный российский астролог Павел Глоба назвал самых везучих представителей зодиакального круга, кому Тигр сулит море денег и карьерный взлет. Больше всех финансовая удача будет сопутствовать в 2022 году четырем знакам зодиака.

Самый везучий знак по мнению астролога — Овен. В следующем году рожденные в этом созвездии будут «буквально плыть по денежным потокам». Представители этого знака имеют большие шансы стать обладателями немыслимого богатства в 2022 году, также Тигр пообещал им головокружительную карьеру в финансовой сфере.

Море денег и успех ждут в 2022 году четыре знака зодиака
Global Look Press / Анатолий Ломохов / Global Look Press

На втором месте рейтинга — Близнецы. Их ждет повышение по работе и реализация задуманных планов. Представителям этого знака нужно последовательно идти к цели, чтобы достичь успеха.

На третьей строчке претендентов на богатство астролог указал Скорпионов. Их в 2022 году ждут трудности, однако их преодоление принесет достойное вознаграждение. Скорпиону не стоит расслабляться, тогда удача будет сопутствовать всем его делам.

Водолеи по версии Глобы расположились на четвертом месте. Представителям этого знака в 2022 году повезет с новыми знакомствами. Водолеям придется приложить немало усилий, чтобы добиться успеха и заполучить денежный куш.

Тамара Глоба рассказала, кому из знаков зодиака не повезет в 2022 году. Год Тигра не ко всем будет благосклонен, предупредила астролог.

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