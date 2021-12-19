Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 16:49
16:44
Происшествия
Десять человек пострадали при взрыве газовых баллонов в столовой в Узбекистане
16:42
Политика
Глава минобороны Германии анонсировала переговоры НАТО по России на следующей неделе
16:41
Происшествия
Водитель внедорожника потерял управление на скользкой дороге и протаранил забор в Петербурге
16:40
Общество
Мурашко заявил, что богатый опыт врачей позволит противостоять омикрон-штамму COVID-19
16:40
Видео
Мадридские байкеры устроили благотворительный заезд в костюмах Санта-Клауса
16:39
Армия
Уничтожение боевиков в Сирии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» попало на видео
16:35
Общество
Школьники из Москвы завоевали три золота на международной олимпиаде по информатике
16:34
Общество
Раненую женщину со следами ссадин и кровоподтеков на лице спасли сотрудники Росгвардии
16:33
Общество
Море денег и успех ждут в 2022 году четыре знака зодиака
16:33
Происшествия
Четыре рейса задержали в аэропорту Волгограда
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дженнифер Энистон продемонстрировала невероятную растяжку на занятии йогой

Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон продемонстрировала невероятную растяжку на занятии йогой
flickr.com  /  @Diariocritico de Venezuela

Лос-Анджелес, 19 декабря. Голливудская актриса Дженнифер Энистон может смело претендовать на работу инструктором по йоге. Звезда продемонстрировала в Instagram одно из упражнений, для которого потребовалась растяжка.

Звезда сериала «Утреннее шоу» и комедии «Несносные боссы» поделилась фрагментом видео с домашней тренировки. На опубликованных кадрах Энистон полулежит и грациозно поднимает одну ногу вверх. При этом актриса прекрасно держит равновесие.

«Так близко», — подписала она ролик.

Видео с невероятной растяжкой Энистон всего за день посмотрели 2,2 млн раз, под публикацией появилось множество лайков. Поклонники осыпали звезду комплиментами, отметив, что у нее потрясающая фигура.

Бывшая супруга Брэда Питта всегда следит за своим здоровьем. Она регулярно ходит в спортивный зал и соблюдает диету. При этом Энистон не отказывает себе в любимой еде и может позволить даже фастфуд.

Ранее актриса иронично ответила на слухи о материнстве в 52 года. Звезда давно привыкла к этой теме и не расстраивается, когда таблоиды пишут о ее «тайных» наследниках.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дженнифер Энистон продемонстрировала невероятную растяжку на занятии йогой
спорт дженнифер энистон диета
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать