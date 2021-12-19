Дженнифер Энистон продемонстрировала невероятную растяжку на занятии йогой

Лос-Анджелес, 19 декабря. Голливудская актриса Дженнифер Энистон может смело претендовать на работу инструктором по йоге. Звезда продемонстрировала в Instagram одно из упражнений, для которого потребовалась растяжка.

Звезда сериала «Утреннее шоу» и комедии «Несносные боссы» поделилась фрагментом видео с домашней тренировки. На опубликованных кадрах Энистон полулежит и грациозно поднимает одну ногу вверх. При этом актриса прекрасно держит равновесие.

«Так близко», — подписала она ролик.

Видео с невероятной растяжкой Энистон всего за день посмотрели 2,2 млн раз, под публикацией появилось множество лайков. Поклонники осыпали звезду комплиментами, отметив, что у нее потрясающая фигура.

Бывшая супруга Брэда Питта всегда следит за своим здоровьем. Она регулярно ходит в спортивный зал и соблюдает диету. При этом Энистон не отказывает себе в любимой еде и может позволить даже фастфуд.

Ранее актриса иронично ответила на слухи о материнстве в 52 года. Звезда давно привыкла к этой теме и не расстраивается, когда таблоиды пишут о ее «тайных» наследниках.