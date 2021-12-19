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Девушка Саакашвили пожаловалась на проблемы с памятью у политика

Политика
Девушка Саакашвили пожаловалась на проблемы с памятью у политика
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Киев, 19 декабря. Длительная голодовка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили привела к проблемам с памятью и развитию серьезных заболеваний у политика, сообщила депутат Рады и девушка бывшего главы государства Елизавета Ясько.

Врачебный консилиум до этого подвел итоги наблюдений за самочувствием Саакашвили. Сейчас политик проходит лечение в военном госпитале Гори после голодовки.

Елизавета Ясько сообщила, что некоторые болезни Саакашвили негативно влияют на работу его головного мозга.

«Это очень сильно отражается на его координации движений, на то, как он может двигаться и ходить, на память... К сожалению, у него очень сильно развиваются очень серьезные симптомные заболевания, которые могут привести к инвалидности», — сказала девушка политика.

Невролог Тенгиз Цуладзе ранее заявил, что консилиум врачей выступил против возвращения Саакашвили в тюрьму. По его словам, эта рекомендация обусловлена особым состоянием заключенного, который нуждается в постоянном наблюдении.

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саакашвили грузия голодовка ясько
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