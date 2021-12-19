Создатели игры Hades получили литературную премию «Хьюго»

Лос-Анджелес, 19 декабря. Американская студия-разработчик компьютерных игр Supergiant Games получила литературную награду «Хьюго» в номинации «Лучшая игра» за Hades, говорится на официальном сайте премии.

Hades — компьютерная игра в жанрах Roguelike и Action/RPG, выпущенная в ранний доступ в 2018 году. Полная версия заработала два года спустя на Microsoft Windows, macOS и Nintendo Switch. По сюжету сын бога Аида Загрей пытается сбежать из подземного царства и добраться до горы Олимп.

Игра также получила премию «Небьюла» и Game Developers Choice Award. Hades была тепло встречена геймерами и экспертами из игрового сообщества.

Премия «Хьюго» была основана в 1953 году, чтобы поощрять авторов произведений в жанре фантастики. В этом году организаторы добавили в список номинаций категорию «Лучшая видеоигра».

Ранее сообщалось, что стриминг Paramount+ представил официальный трейлер сериала по компьютерному шутеру Halo. Премьера телешоу запланирована на 2022 год.