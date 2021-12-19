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Сатановский раскритиковал призыв вице-канцлера ФРГ Хабека помешать сертификации «СП-2»

Политика
Сатановский раскритиковал призыв вице-канцлера ФРГ Хабека помешать сертификации «СП-2»
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 19 декабря. Польза газопровода «Северный поток — 2» для ЕС очевидна, однако упорные европейцы продолжают угрожать срывом проекта в ущерб себе, отметил политолог Евгений Сатановский.

Так он прокомментировал недавнее заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека, который также представляет партию «Зеленых». Немецкий политик сравнил строительство «СП-2» с геополитической ошибкой. Сатановский одной фразой ответил Германии на необоснованное утверждение, напомнив о словах первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

«Говорил [Отто фон] Бисмарк, собиратель земель германских, немцам, чтоб они с русскими не связывались, говорил — хоть кол им на голове теши. Сначала кайзеру, потом фюреру, теперь у них новое начальство, канцлер с вице-канцлерами, а глупости прежние», — написал эксперт в Telegram.

Сатановский раскритиковал призыв вице-канцлера ФРГ Хабека помешать сертификации «СП-2»
nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

По его мнению, президент РФ Владимир Путин стремится наладить мирный диалог с европейскими странами. Газовая магистраль сыграла бы в этом важнейшую роль, добавил Сатановский.

Ранее стало известно, что Хабек назвал открытым вопрос возобновления сертификации «Северного потока — 2». Соответствующая тема должна обсуждаться с учетом европейского и национального права, сказал вице-канцлер.

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россия германия сатановский сп-2
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