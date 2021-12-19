Маша Распутина назвала отсидевшего за поножовщину пасынка «конченым наркоманом»

Москва, 19 декабря. Певица Маша Распутина крайне нелестно отозвалась о своем пасынке Романе Захарове. Исполнительница обвинила мужчину в употреблении наркотиков и заявила, что не хочет иметь с ним общих дел.

Распутина уже много лет живет с бизнесменом Виктором Захаровым, родным сыном которого как раз и является ее 42-летний пасынок. Артистка призналась в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ, что всегда испытывала неприязнь к Захарову-младшему.

«Он сидел! Он конченый наркоман. Он больной, его лечить надо!» — возмутилась певица.

Пасынок исполнительницы действительно отсидел в тюрьме с 2003 по 2008 год за поножовщину. Мужчина, у которого нет ни семьи, ни постоянной работы, живет в съемной квартире. Захаров-старший однажды обращался к Распутиной, чтобы она помогла его сыну с трудоустройством.

«Все было, вроде, нормально, но до определенного момента. Он зашел весь красный, метался по комнате. У него глаза красные-красные. Он стал говорить — у него пена изо рта!» — вспомнила артистка.

С дочерью от бизнесмена у певицы тоже непростые отношения. По словам Распутиной, 21-летняя Мария Захарова ведет себя как бунтарка, для которой не существует никаких авторитетов. Из-за этого в отношениях знаменитости с дочерью не раз доходило до рукоприкладства.