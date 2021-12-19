Мадридские байкеры устроили благотворительный заезд в костюмах Санта-Клауса

Сотни мотоциклистов прокатились по улицам Мадрида в праздничных костюмах Санта-Клауса. Рождественская инициатива направлена на сбор средств для нуждающихся детей.

Байкерская акция уже стала традиционной. Каждый год любители экстрима седлают железных коней и отправляются по испанским улочкам на встречу Рождеству. Каждый участник переодевается в красное одеяние Санта-Клауса. Правда вместо колпака с помпоном приходится надевать шлем.

«Мы, байкеры, решили принять участие в этом мероприятие. Мы делаем пожертвования для покупки рождественских игрушек для детей, которые сейчас в этом особенно нуждаются», — сказал байкер Хуан.

На массовый заезд байкеров приходит посмотреть большое количество горожан. Это помогает собрать средства для покупки подарков нуждающимся детям.