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Премьер-министр Израиля сообщил об увеличении числа атак со стороны радикалов

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 21:08
Весь мир
Премьер-министр Израиля сообщил об увеличении числа атак со стороны радикалов
twitter.com  /  Naftali Bennett בנט

Тель-Авив, 19 декабря. Террористические организации пытаются спровоцировать волну насилия на Западном берегу реки Иордан. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Воскресное заседание кабинета министров еврейского государства прошло в достаточно напряженной атмосфере. Открывая его, Беннет поднял тему терроризма.

«В последнее время мы были свидетелями попыток террористических организаций поднять голову в Иудее и Самарии. Одновременно с этим происходят атаки со стороны отдельных лиц, которые находятся под влиянием подстрекателей, использующих в своих целях социальные сети», — заявил израильский премьер.

Настроения политика объяснялись той работой, которой он занимался минувшей ночью. Нафтали Беннет провел ее в ситуационной комнате израильской контрразведки «Шин Бет», где следил за работой спецназа, который участвовал в задержании боевиков, убивших 25-летнего Иегуду Диментмана.

«Я поздравляю все силовые подразделения, которые объединили усилия. Это сотрудничество привело к захвату террористов в Самарии. Они действовали впечатляюще», — написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Операция проходила в деревне Силат аль-Харития. В ходе спецмероприятий были задержаны члены движения «Исламский джихад». Утверждается, что они устроили засаду на Иегуду Диментмана на дороге, ведущей в сторону поселка Шавей Шомрон.

У задержанных было изъято оружие, которое использовалось во время совершения преступления. Злоумышленники имели в своем арсенале две винтовки M-16, а также самоделку. Арестованные были доставлены на допрос.

Участившиеся атаки

Убийство жителя поселения Шавей Шомрон Иегуды Диментмана произошло 16 декабря. Молодой мужчина был студентом религиозного учебного заведения иешива в Хомеш. В результате той атаки ранения получили еще два человека, которые находились в машине.

И это далеко не первое нападение на израильтян, которое произошло за последнее время. 8 декабря еврейская женщина получила ножевое ранение во время прогулки с детьми в районе Шейх Джарра в восточном Иерусалиме.

Израильские СМИ назвали это преступление очередным в серии волны террористических атак. Журналисты напомнили о том, что в двадцатых числах ноября в Иерусалиме, в районе Старого города, был убит 26-летний Элиягу Давид Кей.

Преступление было совершено палестинским религиозным деятелем, 42-летним Фади Абу Шхайдамом. Он был проповедником, читал лекции в разных мечетях, и считался высокопоставленным чиновником иерусалимского подразделения палестинского движения ХАМАС.

Не все так однозначно

Израильские власти осуждают нападения на своих граждан и грозят наказать всех виновных в терроризме.

«Мы продолжим преследовать террористов и привлекать к ответственности всех, кто причинит вред гражданам Израиля или попытается сделать это», — заявил израильский министр обороны Бенни Ганц.

Вместе с тем официальные лица не оглашают причин участившихся случаев насилия. Усиление общественного напряжения и обострение палестино-израильских отношений во многом спровоцированы действиями Тель-Авива, контролирующего значительную часть палестинских земель. Жесткие подавления митингов и иных выражений недовольства арабских жителей региона израильской полицией, поселенческая политика на Западном берегу реки Иордан, а также возобновившиеся выселения палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме — все это становится причиной увеличения межнациональной розни. И агрессивные действия с обеих сторон затянувшегося конфликта еще более усугубляют ситуацию.

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