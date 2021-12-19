Премьер-министр Израиля сообщил об увеличении числа атак со стороны радикалов

Тель-Авив, 19 декабря. Террористические организации пытаются спровоцировать волну насилия на Западном берегу реки Иордан. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Воскресное заседание кабинета министров еврейского государства прошло в достаточно напряженной атмосфере. Открывая его, Беннет поднял тему терроризма.

«В последнее время мы были свидетелями попыток террористических организаций поднять голову в Иудее и Самарии. Одновременно с этим происходят атаки со стороны отдельных лиц, которые находятся под влиянием подстрекателей, использующих в своих целях социальные сети», — заявил израильский премьер.

Настроения политика объяснялись той работой, которой он занимался минувшей ночью. Нафтали Беннет провел ее в ситуационной комнате израильской контрразведки «Шин Бет», где следил за работой спецназа, который участвовал в задержании боевиков, убивших 25-летнего Иегуду Диментмана.

«Я поздравляю все силовые подразделения, которые объединили усилия. Это сотрудничество привело к захвату террористов в Самарии. Они действовали впечатляюще», — написал политик в своем аккаунте в Twitter.

אני מברך את שב"כ, צה"ל וימ"מ על סגירת מעגל מהירה, בשילוב זרועות ובשיתוף פעולה, שהביאו לתפיסת המחבלים מהפיגוע בשומרון.



במהלך הלילה הגעתי לחפ"ק כדי לעמוד מקרוב על המרדף. הכוחות פעלו באופן מרשים, יחד, ושמו את ידם במהירות על המעורבים בטרור. >> pic.twitter.com/8SZYoq9Eg6 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 19, 2021

Операция проходила в деревне Силат аль-Харития. В ходе спецмероприятий были задержаны члены движения «Исламский джихад». Утверждается, что они устроили засаду на Иегуду Диментмана на дороге, ведущей в сторону поселка Шавей Шомрон.

OPERATIONAL UPDATE: The 4 suspects, and the weapon used to carry out the horrific attack last week, were caught overnight. In this shooting attack, 2 civilians were injured and one killed.



We will continue operating to maintain security in the region. pic.twitter.com/5eYrNoNg10 — Israel Defense Forces (@IDF) December 19, 2021

У задержанных было изъято оружие, которое использовалось во время совершения преступления. Злоумышленники имели в своем арсенале две винтовки M-16, а также самоделку. Арестованные были доставлены на допрос.

At least two M-16s were confiscated as well as Carlo submachine guns pic.twitter.com/qRoQ6cY6uW — Anna Ahronheim (@AAhronheim) December 19, 2021

Участившиеся атаки

Убийство жителя поселения Шавей Шомрон Иегуды Диментмана произошло 16 декабря. Молодой мужчина был студентом религиозного учебного заведения иешива в Хомеш. В результате той атаки ранения получили еще два человека, которые находились в машине.

И это далеко не первое нападение на израильтян, которое произошло за последнее время. 8 декабря еврейская женщина получила ножевое ранение во время прогулки с детьми в районе Шейх Джарра в восточном Иерусалиме.

Израильские СМИ назвали это преступление очередным в серии волны террористических атак. Журналисты напомнили о том, что в двадцатых числах ноября в Иерусалиме, в районе Старого города, был убит 26-летний Элиягу Давид Кей.

פיגוע בירושלים | "הצילו" וצרור יריות: בזירה נמצאו רובה וסכין, סריקות אחר המחבל שנמלט. תיעוד מהזירה@SuleimanMas1 pic.twitter.com/5mugffuXGI — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021

Преступление было совершено палестинским религиозным деятелем, 42-летним Фади Абу Шхайдамом. Он был проповедником, читал лекции в разных мечетях, и считался высокопоставленным чиновником иерусалимского подразделения палестинского движения ХАМАС.

Не все так однозначно

Израильские власти осуждают нападения на своих граждан и грозят наказать всех виновных в терроризме.

«Мы продолжим преследовать террористов и привлекать к ответственности всех, кто причинит вред гражданам Израиля или попытается сделать это», — заявил израильский министр обороны Бенни Ганц.

We will increase our vigilance and readiness to thwart terror in Judea and Samaria, and will continue to take any measures necessary in facing terror groups in the area. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 16, 2021

Вместе с тем официальные лица не оглашают причин участившихся случаев насилия. Усиление общественного напряжения и обострение палестино-израильских отношений во многом спровоцированы действиями Тель-Авива, контролирующего значительную часть палестинских земель. Жесткие подавления митингов и иных выражений недовольства арабских жителей региона израильской полицией, поселенческая политика на Западном берегу реки Иордан, а также возобновившиеся выселения палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме — все это становится причиной увеличения межнациональной розни. И агрессивные действия с обеих сторон затянувшегося конфликта еще более усугубляют ситуацию.