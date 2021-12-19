Кейт Миддлтон расстроилась из-за отказа принца Гарри и его жены от королевских привилегий

Лондон, 19 декабря. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон расстроилась из-за решения принца Гарри и Меган Маркл переехать из Лондона в США. О переживаниях герцогини Кембриджской рассказал источник, близкий к королевской семье.

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о своем решении отказаться от королевских привилегий и обязанностей в начале 2020 года. Реакция Миддлтон на эту новость была достаточно тяжелой, отметил источник издания People.

«Она была очень, очень расстроена из-за всего этого. Все, что происходило вокруг Гарри и Меган, было причиной серьезного стресса», — уточнил инсайдер.

По его словам, одной из причин такой эмоциональной реакции герцогини Кембриджской на переезд принца Гарри и его жены стало беспокойство за мужа. Супруга принца Уильяма видела, как он переживает эти события. Однако в конце концов происходящее с герцогом и герцогиней Сассекскими сблизило Миддлтон с мужем, добавил источник.

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Отъезд принца Гарри из Лондона негативно сказался на его отношениях с братом. Однако, по данным СМИ, внуки Елизаветы II понемногу налаживают общение и снова разговаривают по телефону.

Сама королева тоже поддерживает связь с герцогом и герцогиней Сассекскими. Недавно стало известно, что она прислала их сыну Арчи необычный подарок на прошлое Рождество.