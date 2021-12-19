Блогер Голос Мордора: почему глава минобороны ФРГ предложила ввести санкции против руководства РФ

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Глава немецкого министерства обороны Кристина Ламбрехт только вступила в должность, но уже принялась защищать Украину и угрожать России. Она ратует за «самые жесткие санкции» против руководства РФ, которые только можно ввести, о чем министр недавно заявила в интервью изданию Bild am Sonntag.

Я эту прелесть даже процитирую:

«Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на [президента РФ Владимира] Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские Поля в Париж за покупками».

Что-то мне подсказывает, что такой риторике на Украине не особо обрадуются, потому что госпожа Ламбрехт фактически приравнивает страну к абстрактному шопингу в Париже: прогулке за сумочками Louis Vuitton или какими-нибудь брюками из новой коллекции Gucci. Как говорится, по мощам и елей. На Западе Украину рассматривают именно исходя из этой ее стоимости. И более того, эта цена постоянно падает — страна дешевеет. Ее статус не так уж далек от статуса чемодана без ручки, который нести невозможно, но бросить жалко. Но все равно понятно, что в такой ситуации выберет хозяин чемодана.

И слова Ламбрехт — знак того, что российские предложения по новой архитектуре безопасности, которые были выдвинуты на днях, услышаны и восприняты серьезно. Да, в медиапространстве реакция сплошь из одного негатива: возмущается Прибалтика, что-то там верещит Украина, отечественные либералы-западники называют предложения России «невыполнимым ультиматумом». Все это происходит лишь по одной простой причине — такая архитектура моментально обесценит русофобию, за счет которой кормятся многие: как отдельные граждане, так и целые государства.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Да, предложения России можно рассматривать как жесткие, но это не окончательный вариант, а всего лишь заявка на переговоры. Скорее всего, длительные и сложные. Самый обычный дипломатический ход — выдвигать заведомо завышенные требования, чтобы в процессе переговоров от них отталкиваться. По большому счету, переговоры должны были пройти давно, еще в самом начале 90-х, сразу после развала Советского Союза. Как отмечал тогдашний министр иностранных дел России, у страны не было национальных интересов, а значит, и говорить было не о чем. Благостное для Запада состояние — ядерная держава, обладающая огромной военной мощью, она сама добровольно отказывается от всего и ничего не требует. Да и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев остался вполне доволен устным обещанием не расширять влияние НАТО на восток, которое было благополучно нарушено спустя всего несколько лет.

Но ситуация в России и мире изменилась. Одного ослабления РФ западным странам оказалось мало, они, в первую очередь в лице США, захотели превратиться в жандарма, заботящегося о мировой безопасности. Получилось не очень хорошо. Навязывание своих ценностей, «свободы и демократии» привели к тому, что в мире возникло несколько кровавых очагов нестабильности, постоянно тлеющих, а то и пылающих войн. Оказались полностью разрушены несколько ближневосточных стран, уничтожена Югославия. США под смехотворным предлогом защиты от Ирана и Северной Кореи вышли из договора о противоракетной обороне, но главная красная линия была перейдена в 2014 году, когда при прямом содействии Запада был совершен государственный переворот на Украине и страну начали окончательно превращать в «анти-Россию». Нельзя сказать, что этот проект оказался удачным, в первую очередь из-за его местных исполнителей, которые оказались ни на что не способны. Тем не менее на Украине появился очередной очаг нестабильности, да еще с гражданской войной, которую власти страны ведут против русскоязычных регионов. Постоянно нагнетается истерика, регулярно звучат громкие заявления, что РФ вот-вот нападет, а под этим предлогом НАТО избыточно укрепляет свой восточный фланг, накачивая его войсками и военной техникой. Уже звучат заявления о возможности размещения ядерного оружия в Польше. Уверен, что подобное может предложить и Прибалтика, а это уже окончательный слом остатков системы безопасности. И всего один маленький шаг до большой, возможно, самой страшной в истории человечества войны.

c6f.navy.mil /

Вряд ли кто-то из серьезных геополитических игроков заинтересован в таком развитии событий. Я не говорю о маленьких странах, новых членах НАТО, потому что благодаря такой напряженности они буквально кормятся, продавая свою ненависть к России. И ожидаемо, что предложениями РФ в первую очередь возмущены именно они, так как если хоть какая-то система безопасности будет установлена, их стоимость резко снизится. А ничего другого эти страны предложить не могут. Да и за Киев воевать никто не собирается. НАТО заявляет о «поддержке», но при этом открыто предупреждает, что их войска в случае военного развития событий на Украину посланы не будут. Наверное, всем странам, которые имеют приличный геополитический вес, понятно, что лучше выстроить какие-то гарантии европейской и мировой безопасности, чем жить в постоянном напряжении, как на пороховой бочке.

Так что госпожу Кристину Ламбрехт остается только поблагодарить за ее заявление о санкциях. Она четко показывает, какова стоимость Украины для Запада, то, что это не такой уж серьезный актив, ради которого можно будет ввергнуть мир в пучину очередной масштабной войны.