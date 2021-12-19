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Азиза согласилась завести гарем ради счастья молодого супруга

Шоу-бизнес
Азиза согласилась завести гарем ради счастья молодого супруга
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 19 декабря. Эстрадная певица Азиза призналась, что вышла из детородного возраста, но мечтает иметь полноценную семью. Для этого она даже согласна на гарем с еще двумя женщинами для ее супруга Алессандро Лортэ.

Азиза спокойно относится к идее о том, что Лортэ может завести себе любовниц. Для нее, восточной женщины, в этом нет ничего удивительного.

«Говорю Алессандро: «Аморе! Давай возьмем еще пару девушек, которые родят тебе детей!» И у нас будет восточная семья — три жены, где я старшая, которая станет всех строить и воспитывать малышей», — поделилась звезда с изданием «Экспресс газета».

Минувшим летом Азиза впервые официально вышла замуж, ее избранником стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ. От пышного торжества артистка отказалась — на мероприятии были только самые близкие люди. Свадебное платье для Азизы изготовила дизайнер Аника Керимова.

В Сети появились слухи, что муж Азизы не тот, за кого себя выдает. Журналисты программы «Прямой эфир» выяснили — Лортэ на самом деле зовут Александр Соколов. Он родился и много лет жил в Липецке, но после семейного скандала переехал вместе с матерью и братом в Италию. Там ему удалось открыть собственный ресторан и успешно вести дела.

Ранее Азиза опровергла, что ее молодой супруг — альфонс. По словам артистки, у нее нет миллионов, а только накопившиеся долги.

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Все новости / Шоу-бизнес / Азиза согласилась завести гарем ради счастья молодого супруга
отношения певица азиза
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