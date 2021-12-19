Азиза согласилась завести гарем ради счастья молодого супруга

Москва, 19 декабря. Эстрадная певица Азиза призналась, что вышла из детородного возраста, но мечтает иметь полноценную семью. Для этого она даже согласна на гарем с еще двумя женщинами для ее супруга Алессандро Лортэ.

Азиза спокойно относится к идее о том, что Лортэ может завести себе любовниц. Для нее, восточной женщины, в этом нет ничего удивительного.

«Говорю Алессандро: «Аморе! Давай возьмем еще пару девушек, которые родят тебе детей!» И у нас будет восточная семья — три жены, где я старшая, которая станет всех строить и воспитывать малышей», — поделилась звезда с изданием «Экспресс газета».

Минувшим летом Азиза впервые официально вышла замуж, ее избранником стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ. От пышного торжества артистка отказалась — на мероприятии были только самые близкие люди. Свадебное платье для Азизы изготовила дизайнер Аника Керимова.

В Сети появились слухи, что муж Азизы не тот, за кого себя выдает. Журналисты программы «Прямой эфир» выяснили — Лортэ на самом деле зовут Александр Соколов. Он родился и много лет жил в Липецке, но после семейного скандала переехал вместе с матерью и братом в Италию. Там ему удалось открыть собственный ресторан и успешно вести дела.

Ранее Азиза опровергла, что ее молодой супруг — альфонс. По словам артистки, у нее нет миллионов, а только накопившиеся долги.