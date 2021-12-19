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Аналитики ZeroHedge назвали санкции США катализатором для союза России и Китая

Политика
Аналитики ZeroHedge назвали санкции США катализатором для союза России и Китая
pixabay.com

Вашингтон, 19 декабря. Политические «ястребы» США, которые предлагают новые санкции против Москвы, допустили ошибку. Россия и Китай извлекут из нее выгоду, считает публицист Пепе Эскобар.

Москва и Пекин недавно объявили, что нанесут контрудар по западным оппонентам. Россия и КНР придумали хитрый трюк: они хотят создать независимую структуру, которая будет обслуживать их общие торговые операции. Третьи страны не смогут оказать на нее влияние, сообщает «ПолитРоссия».

«Это кардинальное изменение правил игры во многих отношениях.

«Теперь пришло время решающего события. И катализатором послужила атака американских "ястребов", продвигающих идею об исключении России из SWIFT — системы межбанковских платежей, используемой более чем 11 000 кредитными учреждениями в 200 странах», — написал Эскобар в публикации для ZeroHedge.

Аналитики ZeroHedge назвали санкции США катализатором для союза России и Китая
ПолитРоссия

Угрозы отключить Россию от SWIFT — фатальная стратегическая ошибка США. Ею поспешат воспользоваться Россия и Китай для лучшей координации действий.

«Как только наиболее крупные, влиятельные российские и китайские банки — от "Сбербанка" до Bank of China — подключатся к этой новой платформе, откроется путь для присоединения других кредитных организаций по всей Евразии и на глобальном Юге», — считает эксперт.

Он предупредил, что отказ от доллара для Москвы и Пекина будет непростым. Однако этот процесс будет ускорен благодаря международному экономическому партнерству.

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сша китай доллар swift
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