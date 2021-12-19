Аналитики отметили падение спроса на аренду квартир

Москва, 19 декабря. Рынок аренды жилья в России меняется — началось падение спроса на съемные квартиры. Это особенно заметно по крупным городам — Москве и Санкт-Петербургу, где предложения больше, чем спроса, сообщает «Коммерсантъ».

Интерес к найму поддерживается только за счет граждан, временно воздержавшихся от покупки собственной недвижимости из-за роста ее стоимости. По данным сервиса «Авито.Недвижимость», в крупных городах стоимость аренды в декабре снизилась на 2% по сравнению с ноябрем. В двух столицах падение составило 3%: однокомнатную квартиру в Москве теперь можно снять за 47,7 тыс. руб. в месяц, а в Петербурге — за 32,3 тыс.

Эксперты считают, что в 2022 году предложений на рынке станет больше за счет квартир, приобретенных на волне покупательской активности, спровоцированной льготной ипотекой. По данным «ЦИАН. Аналитики», в декабре количество арендных квартир уже выросло на 24%. При этом собственники нередко делают скидки в размере 5-7% от предложенной цены, чтобы не упустить потенциальных жильцов.

При аренде в договоре необходимо все четко прописывать: квартиру, арендодателя, условия, сроки оплаты, права и обязанности, предоплаты, штрафы, коммунальные платежи, проверки хозяина и так далее. Никаких устных договоренностей быть не может, объяснял заслуженный юрист России Иван Соловьев.