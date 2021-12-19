ЕС толкает Молдавию к разрыву отношений с Россией

Кишинев, 19 декабря. Молдавия никак не может определиться со своей политикой в отношении России. Судя по всему, Кишинев был бы непротив поддерживать экономические и даже политические связи с Москвой, вот только Евросоюз явно пытается этому препятствовать.

РФ и Республика Молдова в конце октября после сложных и длительных переговоров все же смогли подписать новый контракт на поставки газа в течение ближайших пяти лет. Одним из важных условий договора стало согласие Кишинева выплатить имеющиеся долги за полученное ранее топливо.

Впрочем, уже в ноябре с оплатой возникла заминка, и «Газпрому» даже пришлось пригрозить остановкой газоснабжения, чтобы добиться от Молдавии обещанного платежа.

Несмотря на все это президент Майя Санду лично заявляла о том, что сделает все возможное для сохранения экономических связей с Россией. Речь шла не только о сотрудничестве в топливно-энергетической сфере, но и о увеличении товарооборота между двумя странами, в чем в первую очередь заинтересована сама Молдавия. Кроме того, Санду признала готовность обсуждать с Москвой и политические вопросы, в том числе по Приднестровью.

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Очевидно, в Евросоюзе возможному сближению России и Республики Молдовы не обрадовались. Это стало особенно очевидно после прошедшего недавно в Брюсселе саммита «Восточного партнерства», в котором помимо Молдавии принимали участие Грузия, Украина, Азербайджан и Армения.

Никаких конкретных обещаний по вступлению в Евросоюз прибывшим главам государств в очередной раз не дали. Зато Брюссель сделал все возможное, чтобы укрепить и усилить антироссийские настроения среди участников саммита. Очевидно, во время «Восточного партнерства» Майя Санду получила серьезное внушение от руководства ЕС и предостережение от возможной дружбы с Россией.

Неудивительно, что вскоре после возвращения в Молдавию президент Майя Санду заявила не только о сохранении курса на вступление в Евросоюз, но и о том, что Кишинев вновь отказывается платить России долг за уже полученный газ. Более того, молдавский лидер посчитала несправедливой цену на голубое топливо, о которой ранее Республика Молдова договорилась с «Газпромом». При этом главным аргументом стало то, что для своих партнеров, например, для Белоруссии, РФ поставляет газ по более низкой стоимости.

ФБА «Экономика сегодня» /

Разумеется, цена в 450 долларов за тысячу кубометров газа, о которой договорились Россия и Молдавия в новом контракте, оказалась выше того, на что рассчитывал Кишинев, ведь по старому договору страна получала топливо по 130-150 долларов за тысячу кубометров. Однако повышение стоимости во многом было связано с биржевым ростом цен на газ в Европе и мире.

Кроме того, претензии Молдавии из-за недостаточно «льготных» цен выглядят довольно странно, учитывая, что Кишинев то и дело позволяет себе резкие выпады в адрес РФ, из-за чего страну становится сложно назвать дружественной. Более того, под давлением Евросоюза Республика Молдова явно настроена, наоборот, на ухудшение, а, вероятно, и на разрыв связей с РФ. В такой ситуации Кишиневу для начала стоит определиться с собственными приоритетами, а не пытаться усидеть на двух стульях.

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