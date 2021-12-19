Россиянка Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Анси

Анси, 19 декабря. Российская биатлонистка Кристина Резцова стала третьей в женском масс-старте на этапе Кубка мира во Франции.

Шведка Эльвира Эберг выиграла золото в женском масс-старте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси. Она преодолела дистанцию в 12,5 километров за 35 минут 22,7 секунды. Второе место в женском масс-старте заняла французская биатлонистка Жулия Симон.

Россиянка Кристина Резцова замкнула тройку призеров. Дочь трехкратной чемпионки мира по лыжным гонкам уступила победительнице 12,1 секунды. Соотечественница Резцовой Ульяна Нигматуллина финишировала седьмой. Остальные россиянки не попали в топ-10.

Ранее российский лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в мужском командном спринте на этапе Кубка мира. Гонка состоялась в немецком Дрездене.