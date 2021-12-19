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Почетный гражданин Гатчины Роман Авербух умер в 82 года

Общество
Почетный гражданин Гатчины Роман Авербух умер в 82 года
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 19 декабря. Первый проректор Государственного института экономики, финансов, права и технологий и почетный гражданин города Гатчины Роман Авербух ушел из жизни на 83-м году жизни.

Администрация Гатчинского района отмечает, что при жизни Роман Наумович внес огромный вклад в развитие отечественной науки и образования. Профессора награждали медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Для российской науки это невосполнимая утрата. Администрация района выражает соболезнования родным Романа Наумовича Авербуха», — отмечено в сообщении.

Роман Авербух родился в 1939 году в Одессе, учился в Хабаровском политехническом институте, а также закончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Трудовая деятельность Авербуха почти 40 лет была связана с Гатчиной.

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смерть гатчина профессор роман авербух
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