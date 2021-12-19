Избирком Ливии не имеет технических проблем с проведением выборов в срок

Триполи, 19 декабря. Председатель Высшей избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих заявил, что у ВИК нет технических проблем с проведением президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря, в срок. Об этом пишет издание Anadoly.

По его словам, итоговый отчет специальной комиссии Палаты представителей по проблемам плебисцита не должен повлиять на планы ведомства своевременно реализовать процесс голосования.

«В компетенцию Высшей избирательной комиссии не входит объявление о переносе выборов. Тот, кто издал приказ об исполнении, является тем, кто издает приказ о приостановлении, и именно он определяет день голосования, не говоря уже о решении об отсрочке», — сказал он.

مفوضية #الانتخابات_الليبية: لا مشاكل فنية أمام إجراء الاستحقاق بموعده

رئيس المفوضية عماد السايح قال للأناضول إن مجلس النواب هو المسؤول عن إعلان تأجيل الانتخابات..

https://t.co/kM4blYPeCA — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 19, 2021

Таким образом Имад ас-Саих переложил ответственность за возможный перенос сроков проведения плебисцита на Палату представителей Ливии.

Пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек накануне объявил о завершении работы специальной комиссии по выборам, которая изучила проблемы ВИК и Судебного совета по реализации процесса голосования. Итоговый доклад указывает на «неизбежную отсрочку». Документ более подробно рассмотрят депутаты во время официальной сессии, запланированной на понедельник, 20 декабря.

Член Избиркома Ливии Абу Бакр Марда придерживается аналогичного мнения. По его словам, процесс голосования, который намечен на 24 декабря, вовремя не состоится из-за нехватки времени для организации мероприятия.

Еще одной причиной вероятного переноса является недавний переворот, который устроила вооруженная группировка из Мисураты под названием «Ас-Сумуд». Главарь Салах Бади в ночь на 16 декабря захватил штаб-квартиру переходного Правительства национального единства (ПНЕ), а также приостановил деятельность финансовых и учебных учреждений. Акт агрессии привел к перебоям в работе избиркома и, как следствие, к нарушению закона о выборах.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей неоднократно говорил о возможности развития такого сценария. Неспособность переходных органов власти и МВД решить вопрос с бандформированиями привела к срыву плебисцита и лишила ливийцев шанса на урегулирование затяжного кризиса.