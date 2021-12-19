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Песков заявил о смертях из-за коронавируса в администрации президента

Общество
Песков заявил о смертях из-за коронавируса в администрации президента
ФБА «Экономика сегодня»  /  Любимов Андрей

Москва, 19 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации российского лидера тоже погибают от коронавирусной инфекции.

Со слов представителя Кремля, большая часть сотрудников администрации президента России уже вакцинировались или переболели COVID-19.

«Ну, подавляющее большинство уже или переболели, или вакцинировались, или сделали и то, и другое», — отметил Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Песков отметил, что часть работников стараются переводить на дистанционный формат работы. Президент Российской Федерации Владимир Путин следит за информацией о показателях смертности от коронавируса в России, отметили в Кремле.

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Все новости / Общество / Песков заявил о смертях из-за коронавируса в администрации президента
путин россия песков президент смертность
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