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Королева берет 30 тысяч рублей за беседу с поклонником

Шоу-бизнес
Королева берет 30 тысяч рублей за беседу с поклонником
Pr Scr instagram.com  /  @koroleva__star

Москва, 19 декабря. Знаменитая певица Наташа Королева рассказала, сколько денег ей приносят поздравления для поклонников. Например, исполнительница хита «Маленькая страна» готова побеседовать с почитателем ее таланта за 30 тысяч рублей.

Артистка придумала новый способ заработка в Instagram, который стал приносить ей неплохие суммы. Королева записывает видеопоздравления для поклонников и берет за это деньги. По словам певицы, услуга пользуется популярностью.

«У меня порой бывает в день по 20 поздравлений. И надо все еще сделать к определенному числу», — рассказала знаменитость в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Исполнительница утверждает, что уже точно заработала таким способом 1 миллион рублей. Причем все деньги, полученные от подобных поздравлений, Королева не оставляет себе, а отдает на благотворительность.

Певица предлагает поклонникам разные виды услуг, отличающиеся по стоимости. Например, за 5 тысяч рублей она запишет видеопоздравление длительностью 30 секунд. А за сумму в 30 тысяч артистка готова просто побеседовать с любым желающим о жизни.

Королева привлекла к новой деятельности и своего мужа — стриптизера и бодибилдера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Совместное поздравление от звездных супругов обойдется в 15 тысяч рублей.

Ранее Наташу Королеву упрекнули в злоупотреблении фотошопом. Поклонникам показалось слишком неестественным ее совместное фото с Тарзаном.

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Все новости / Шоу-бизнес / Королева берет 30 тысяч рублей за беседу с поклонником
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