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Зеленский с женой посетил концерт Софии Ротару в Киеве

Шоу-бизнес
Зеленский с женой посетил концерт Софии Ротару в Киеве
Global Look Press  /  Grigirii Goryachev

Киев, 19 декабря. Народная артистка СССР София Ротару выступила на концерте в Киеве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены.

Ротару вышла на сцену в красном брючном костюме — в этом наряде она участвовала в российской «Песне года». Поклонники, побывавшие на выступлении, пишут в соцсетях, что звезда была энергична и весела.

Из зрительского зала за Ротару следил Зеленский и с удовольствием аплодировал ей. После выступления исполнительницу хита «Червона рута» осыпали овациями. Артистка ушла со сцены с охапкой цветов. Такого количества букетов не собрал ни один из ее коллег.

Зеленский с женой посетил концерт Софии Ротару в Киеве
Prt Scr youtube.com / mamalygaTV

Музыкальная карьера Ротару началась еще в СССР, в девяностых артистка стала выступать в России на Украине. При этом ее альбомы миллионными тиражами продавались за рубежом. С 1973 года певица регулярно становится участницей фестиваля «Песня года». Ожидается, что 74-летняя Ротару выступит в традиционном новогоднем огоньке.

Ранее артистка пожаловалась Ларисе Долиной на состояние здоровья. Звезде советской эстрады с каждым годом становится все тяжелее принимать участие в съемках, посвященных празднованию Нового года.

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Киев концерт ротару
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