Саудовские власти отчитались о проведении трудовых реформ и борьбе с торговлей людьми

Эр-Рияд, 19 декабря. Власти Саудовской Аравии активизировали реформы для улучшения условий труда. С таким заявлением выступил заместитель министра по контролю и развитию рабочей среды королевства Амер Альхарби.

Чиновник пояснил, что государство уже сформировало четкую основу для решения ключевых проблем в трудовой среде. Власти сосредоточились на борьбе с торговлей людьми и защите прав работников.

«Торговля людьми является глобальной проблемой. Жертвами становятся наиболее уязвимые группы. Нынешние законы королевства вносят ясность в позицию властей. Мы повышаем осведомленность людей при помощи информационных кампаний», — сказал замминистра по труду.

INTERVIEW: Saudi labor reforms protect workers, preserve dignity: HRSD deputy https://t.co/zHEWWUuzLy — Mohammed Qureshi (@rightman4444) December 19, 2021

Сейчас в Саудовской Аравии действует закон о борьбе с торговлей людьми. Он предусматривает наказание любого лица в виде лишения свободы на срок до 15 лет в случае совершения подобного преступления.

«Мы уделяем этому первоочередное внимание. В целом же приоритеты властей сосредоточены на четырех главных вопросах: профилактика, помощь пострадавшим и их защита посредством национального и регионального сотрудничества», — говорит Амер Альхарби.

Ведомство регулярно проводит инспекции, в ходе которых информирует людей об их трудовых правах и о способах подачи жалоб. В процессе таких проверок выявляются другие случаи нарушения профильного законодательства.

Мигранты в зоне риска

По официальным данным, в королевстве живут и работают 9–10 млн иностранцев. В первую очередь жертвами преступлений в сфере нарушений трудовых прав становятся именно трудовые мигранты.

«Самым частым правонарушением является отказ в выплате заработной платы, либо ее задержка. Если фирма задерживает выплаты, министерство немедленно уведомляется об этом. Дальше принимаются меры для обеспечения трудовых прав работника», — пояснил чиновник.

Нынешние проблемы Саудовской Аравии имеют давние корни. Долгое время здесь действовала так называемая «система кафала». Она обязывает неквалифицированных работников иметь спонсора, который обеспечивает их визами и выступает в качестве поручителя. Как правило, им становится работодатель.

Правозащитники критиковали Эр-Рияд за это правило, поскольку оно делало работников уязвимыми. Сотрудник фирмы сталкивался с различными злоупотреблениями со стороны руководства. Многие начальники отбирали у подчиненных паспорта и не выплачивали зарплаты.

В конце концов власти Саудовской Аравии обратили внимание на существующую проблему. В ноябре 2020 года королевство обещало внести изменения в «систему кафала». Впрочем, речь в этом случае шла именно о внесении поправок в законодательство, а не об отмене существующей нормы.

Expat workers rejoice as Saudi Arabia reforms ‘Kafala’ system#ARYNewshttps://t.co/YbuUovZobM — ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) March 14, 2021

Особо действенных результатов эта инициатива не принесла. Спустя несколько месяцев правозащитники Humans Rights Watch (HRW) опубликовали доклад, в котором говорилось, что «реформы Эр-Рияда в сфере труда недостаточны».

«В Саудовской Аравии существует одна из самых оскорбительных в регионе версий "системы кафала" и реформы никоим образом ее не разрушают. Миллионы работников выключены из сферы внимания профильных ведомств и полностью оставлены на милость своих работодателей», — говорит заместитель директора HRW Майкл Пейдж.

Судя по всему, саудовские власти внимательно следят за подобной критикой, поэтому Амер Альхабри и выступил со своим интервью, в котором заявил, что «руководящие органы Саудовской Аравии сделали приоритетом обеспечение защиты каждого жителя Королевства».

Критика правозащитников действительно стала эффективным инструментом по привлечению общественного внимания к проблеме, однако стоит отметить, что в одночасье исправить устоявшуюся систему невозможно. Саудовская Аравия находится еще в начале пути, и только время покажет, насколько эффективны будут запущенные сейчас инициативы.