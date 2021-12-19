Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 16:47
16:44
Происшествия
Десять человек пострадали при взрыве газовых баллонов в столовой в Узбекистане
16:42
Политика
Глава минобороны Германии анонсировала переговоры НАТО по России на следующей неделе
16:41
Происшествия
Водитель внедорожника потерял управление на скользкой дороге и протаранил забор в Петербурге
16:40
Общество
Мурашко заявил, что богатый опыт врачей позволит противостоять омикрон-штамму COVID-19
16:40
Видео
Мадридские байкеры устроили благотворительный заезд в костюмах Санта-Клауса
16:39
Армия
Уничтожение боевиков в Сирии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» попало на видео
16:35
Общество
Школьники из Москвы завоевали три золота на международной олимпиаде по информатике
16:34
Общество
Раненую женщину со следами ссадин и кровоподтеков на лице спасли сотрудники Росгвардии
16:33
Общество
Море денег и успех ждут в 2022 году четыре знака зодиака
16:33
Происшествия
Четыре рейса задержали в аэропорту Волгограда
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Саудовские власти отчитались о проведении трудовых реформ и борьбе с торговлей людьми

Весь мир
Саудовские власти отчитались о проведении трудовых реформ и борьбе с торговлей людьми
Prt Scr facebook.com  /  Ministry of Human Resources and Social Development

Эр-Рияд, 19 декабря. Власти Саудовской Аравии активизировали реформы для улучшения условий труда. С таким заявлением выступил заместитель министра по контролю и развитию рабочей среды королевства Амер Альхарби.

Чиновник пояснил, что государство уже сформировало четкую основу для решения ключевых проблем в трудовой среде. Власти сосредоточились на борьбе с торговлей людьми и защите прав работников.

«Торговля людьми является глобальной проблемой. Жертвами становятся наиболее уязвимые группы. Нынешние законы королевства вносят ясность в позицию властей. Мы повышаем осведомленность людей при помощи информационных кампаний», — сказал замминистра по труду.

Сейчас в Саудовской Аравии действует закон о борьбе с торговлей людьми. Он предусматривает наказание любого лица в виде лишения свободы на срок до 15 лет в случае совершения подобного преступления.

«Мы уделяем этому первоочередное внимание. В целом же приоритеты властей сосредоточены на четырех главных вопросах: профилактика, помощь пострадавшим и их защита посредством национального и регионального сотрудничества», — говорит Амер Альхарби.

Ведомство регулярно проводит инспекции, в ходе которых информирует людей об их трудовых правах и о способах подачи жалоб. В процессе таких проверок выявляются другие случаи нарушения профильного законодательства.

Мигранты в зоне риска

По официальным данным, в королевстве живут и работают 9–10 млн иностранцев. В первую очередь жертвами преступлений в сфере нарушений трудовых прав становятся именно трудовые мигранты.

«Самым частым правонарушением является отказ в выплате заработной платы, либо ее задержка. Если фирма задерживает выплаты, министерство немедленно уведомляется об этом. Дальше принимаются меры для обеспечения трудовых прав работника», — пояснил чиновник.

Нынешние проблемы Саудовской Аравии имеют давние корни. Долгое время здесь действовала так называемая «система кафала». Она обязывает неквалифицированных работников иметь спонсора, который обеспечивает их визами и выступает в качестве поручителя. Как правило, им становится работодатель.

Правозащитники критиковали Эр-Рияд за это правило, поскольку оно делало работников уязвимыми. Сотрудник фирмы сталкивался с различными злоупотреблениями со стороны руководства. Многие начальники отбирали у подчиненных паспорта и не выплачивали зарплаты.

В конце концов власти Саудовской Аравии обратили внимание на существующую проблему. В ноябре 2020 года королевство обещало внести изменения в «систему кафала». Впрочем, речь в этом случае шла именно о внесении поправок в законодательство, а не об отмене существующей нормы.

Особо действенных результатов эта инициатива не принесла. Спустя несколько месяцев правозащитники Humans Rights Watch (HRW) опубликовали доклад, в котором говорилось, что «реформы Эр-Рияда в сфере труда недостаточны».

«В Саудовской Аравии существует одна из самых оскорбительных в регионе версий "системы кафала" и реформы никоим образом ее не разрушают. Миллионы работников выключены из сферы внимания профильных ведомств и полностью оставлены на милость своих работодателей», — говорит заместитель директора HRW Майкл Пейдж.

Судя по всему, саудовские власти внимательно следят за подобной критикой, поэтому Амер Альхабри и выступил со своим интервью, в котором заявил, что «руководящие органы Саудовской Аравии сделали приоритетом обеспечение защиты каждого жителя Королевства».

Критика правозащитников действительно стала эффективным инструментом по привлечению общественного внимания к проблеме, однако стоит отметить, что в одночасье исправить устоявшуюся систему невозможно. Саудовская Аравия находится еще в начале пути, и только время покажет, насколько эффективны будут запущенные сейчас инициативы. 

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Саудовские власти отчитались о проведении трудовых реформ и борьбе с торговлей людьми
саудовская аравия труд реформы работорговля борьба с рабством
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать