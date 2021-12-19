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Саудовская Аравия уничтожила нацеленные на город Хамис Мушайт беспилотники хуситов

Весь мир
Саудовская Аравия уничтожила нацеленные на город Хамис Мушайт беспилотники хуситов
Global Look Press  /  Tu Yifan / Xinhua

Сана, 19 декабря. Средства ПВО уничтожили два вооруженных беспилотника, запущенных повстанцами хуситского движения «Ансар Аллах» в направлении саудовского города Хамис Мушайт.

БПЛА вылетели из международного аэропорта Саны, сообщает телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на заявление арабской коалиции, поддерживающей правительство премьер-министра Йемена Мансура Хади.

Оба летательных аппарата были перехвачены и уничтожены до того, как смогли поразить свои цели.

Движение «Ансар Аллах» систематически осуществляет атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в основном нефтяная.

Война в Йемене

Вооруженный конфликт между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В наиболее активную фазу боевые действия перешли с вторжением в страну в марте 2015 года арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая выступила на стороне хадистов. В состав объединения также вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Египет и Судан. В свою очередь, повстанцы из «Ансар Аллах» пользуются поддержкой Ирана.

Стороны конфликта в Йемене
Федеральное агентство новостей /

В феврале нынешнего года хуситы начали наступление на Мариб — последний оплот правительства Хади на севере страны. Именно там сейчас проходят наиболее ожесточенные военные действия. Контроль над данной провинцией, известной своими богатыми месторождениями природных ископаемых, и ее одноименной столицей укрепит позиции «Ансар Аллах» за столом переговоров о будущем страны.

По данным корреспондентов агентства Middle East Eye (MEE), шиитские повстанцы и правительственные войска в течение последних нескольких дней вели ожесточенные бои в окрестностях Мариба. Хуситы проводили массированные атаки сразу на нескольких фронтах, основное внимание уделяя горе Аль-Балак — именно с нее открывается обзор на весь город.

Бойцы «Ансар Аллах» добились значительных успехов за последние пару месяцев после заключения сделки с лидерами племени мурад. Если хуситам удастся захватить Аль-Балак, им будет гораздо легче атаковать боевиков в Марибе с горы и даже взять город под контроль. Однако многочисленные удары ВВС Саудовской Аравии все же значительно тормозят продвижение повстанцев и дают надежду хадистам.

Сообщается, что в последние месяцы результатом боевых действий стала гибель сотен бойцов «Ансар Аллах» и солдат проправительственных сил.

Кроме того, эскалация военных действий в Марибе привела к вынужденному переселению десятков тысяч мирных жителей, большую часть которых составляют женщины и дети. Наиболее тяжелая гуманитарная обстановка складывается к югу от города, где в последнее время разворачиваются ожесточенные бои. По данным ООН, почти 90% перемещенных лиц в Марибе живут в крайней нищете.

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